В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын

58-летний Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты». По его словам, премьера должна состояться в 2021 году.

В свежих эпизодах, съемки которых идут в Беларуси, зрители увидят новых актеров. Так, роли молодых Ивана Будько (Федор Добронравов) и его возлюбленной Валентины (Татьяна Кравченко) исполнят 36-летний сын Федора Виктор Добронравов и Дарья Рыбак («Разные»). Добронравов рассказал «Телепрограмме»:

Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было. Федор Добронравов

Отмечается, что в новом сезоне одна из серий будет посвящена свадьбе внучке сватов Жени Ковалевой и ее избранника — иностранца Джека. Кроме того, в сериале появится новый персонаж. Им станет директор сельского клуба Палыч в исполнении Михаила Трухина.

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что ждет телевизионный проект в будущем. Он также отмечал, что актерский состав не претерпит сильных изменений.