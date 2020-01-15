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15 января 2020, Известияновость

В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын

Актер рассказал, когда новые серии выйдут в эфир
Федор и Виктор Добронравовы | Источник: Legion-Media.ru

58-летний Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона популярного комедийного сериала «Сваты». По его словам, премьера должна состояться в 2021 году.

В свежих эпизодах, съемки которых идут в Беларуси, зрители увидят новых актеров. Так, роли молодых Ивана Будько (Федор Добронравов) и его возлюбленной Валентины (Татьяна Кравченко) исполнят 36-летний сын Федора Виктор Добронравов и Дарья Рыбак («Разные»). Добронравов рассказал «Телепрограмме»:

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Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было.
Федор Добронравов

Отмечается, что в новом сезоне одна из серий будет посвящена свадьбе внучке сватов Жени Ковалевой и ее избранника — иностранца Джека. Кроме того, в сериале появится новый персонаж. Им станет директор сельского клуба Палыч в исполнении Михаила Трухина.

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что ждет телевизионный проект в будущем. Он также отмечал, что актерский состав не претерпит сильных изменений.

Сериал «Сваты», стартовавший в 2008 году, рассказывает об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Главные герои приходятся друг другу сватами. Роли в сериале, помимо Добронравова и Кравченко, исполняют Даниил Белых, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев. Производитель шоу — студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, в 2019 году избранный президентом Украины.

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