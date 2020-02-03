Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан

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В деревне Дуличи в Беларуси после перерыва возобновили съемки седьмого сезона сериала «Сваты». Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды», ни один из эпизодов седьмого сезона, отснятых в 2017 году, не будет показан: работать над шоу теперь начали с нуля. Сценарий пришлось переписать потому, что в доме, который, по сюжету, принадлежит Ивану и Вале Будько, произошли изменения. Хозяева дома отметили:

Мы поменяли кухню, потому что предыдущая была уже совсем старенькая. Сценаристам пришлось переписать сценарий под новый гарнитур! <...> По плану, у нас будут снимать еще несколько дней в феврале, а потом продолжат съемки только в мае.

Издание отмечает, что также в обновленный сценарий создатели добавили новых персонажей, которых в предыдущих эпизодах и в сценарии 2017 года не было: например, героя по имени Палыч в исполнении актера Михаила Трухина.

Светлана Празецких, хозяйка дома под Минском, где возобновились съемки, рассказала, что над новыми эпизодами уже работают Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Светлана и ее муж Виктор отмечают, что очень ждали возвращения «Сватов»: им нравится, когда в их доме идут съемки.