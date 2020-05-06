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6 мая 2020, РИА Новостиновость

Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ

Певица поделилась подробностями своего состояния в шоу «Пусть говорят»
Надежда Бабкина в шоу «Пусть говорят»

МОСКВА, 5 мая — РИА «Новости». Певица Надежда Бабкина в эфире «Первого канала» рассказала, как ее лечили от пневмонии. Звезда по видеосвязи дала интервью Дмитрию Борисову в шоу «Пусть говорят».

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывали тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь. Говоря о лечении в столичной клинике, певица и одна из ведущих «Модного приговора» отдельно выделила работу российских специалистов:

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Если сидишь дома
Наша медицина — круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться.
Надежда Бабкина

На вопрос Борисова о состоянии легких певица сказала, что у нее было поражено «около 80 процентов» тканей.

В начале апреля Бабкину госпитализировали с пневмонией. Сообщалось, что ее ввели в искусственную кому. По словам представителей певицы, ее проверили на коронавирус, тест оказался отрицательным. Изначально Бабкину поместили в реанимацию и кормили какое-то время через зонд. Певица призналась, что, по словам медиков, продолжала разговаривать даже в бессознательном состоянии.

Также в апреле в больницу в Коммунарке попал коллега Надежды Бабкиной по «Модному приговору» Александр Васильев. На данный момент ведущий уже выписался из больницы и в настоящее время восстанавливается на дому. В ближайших выпусках передачи его заменят Дмитрий Дибров и Валдис Пельш.

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