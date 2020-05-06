Бабкина впервые после госпитализации появилась на ТВ

Надежда Бабкина в шоу «Пусть говорят»

МОСКВА, 5 мая — РИА «Новости». Певица Надежда Бабкина в эфире «Первого канала» рассказала, как ее лечили от пневмонии. Звезда по видеосвязи дала интервью Дмитрию Борисову в шоу «Пусть говорят».

По словам артистки, перед госпитализацией она почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, подкатывали тошнота и сонливость. Бабкина вызвала скорую помощь. Говоря о лечении в столичной клинике, певица и одна из ведущих «Модного приговора» отдельно выделила работу российских специалистов:

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Наша медицина — круче всех. Я и во Франции была, и в Америке была, везде. Пока ты не задыхаешься, ты там никому не нужен. А у нас будут копаться. Надежда Бабкина

На вопрос Борисова о состоянии легких певица сказала, что у нее было поражено «около 80 процентов» тканей.