Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену

По данным издания, ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» заменит Васильева в пяти ближайших выпусках. Вместе с Дибровым в студии будут работать Эвелина Хромченко и Юлия Барановская. После него «модным судьей» еще на пять выпусков станет Пельш. Издание уточняет, что сам Васильев уже выписался из больницы и в настоящее время восстанавливается на дому.