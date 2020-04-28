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28 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену

Александр Васильев прошел лечение от пневмонии и в настоящее время восстанавливается дома
Дмитрий Дибров и Александр Васильев | Источник: Legion-Media.ru

Дмитрий Дибров и Валдис Пельш на время заменят в шоу «Модный приговор» постоянного ведущего и «модного судью» Александра Васильева, который ранее попал в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Комсомольская правда», уточняя, что съемки передачи с Дибровым стартуют 28 апреля.

По данным издания, ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» заменит Васильева в пяти ближайших выпусках. Вместе с Дибровым в студии будут работать Эвелина Хромченко и Юлия Барановская. После него «модным судьей» еще на пять выпусков станет Пельш. Издание уточняет, что сам Васильев уже выписался из больницы и в настоящее время восстанавливается на дому.

Дибров, который не раз входил в состав жюри различных конкурсов красоты в России, принял предложение вести «Модный приговор» с энтузиазмом. Издание приводит слова телезвезды:

Что полезно знать
Если сидишь дома
Женщина просто обязана оставаться красивой — даже во время карантина. Охотно подменю [Александра Васильева] на несколько программ!
Дмитрий Дибров

Шоу «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала.

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