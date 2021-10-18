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Ряд 19

2021ужасы
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Сюжет фильма:

Молодая женщина-врач Катя и ее шестилетняя дочь Диана летят ночным рейсом в страшную непогоду. Прямо во время полета в полупустом салоне самолета пассажиры начинают умирать по необъяснимым причинам. Граница реальности размывается, героине приходится встретиться с собственным страхом и заново пережить кошмар из своего детства.

«Ряд 19» — мистический хоррор со Светланой Ивановой и Мартой Тимофеевой в главных ролях.

Режиссер
Александр Бабаев
В ролях
Светлана Иванова, Марта Кесслер (Тимофеева), Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова, Виталия Корниенко
Страна
Россия
Премьера
11 ноября (РФ)
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Трейлер
Кадры24
24
фотографии
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