Молодая женщина-врач Катя и ее шестилетняя дочь Диана летят ночным рейсом в страшную непогоду. Прямо во время полета в полупустом салоне самолета пассажиры начинают умирать по необъяснимым причинам. Граница реальности размывается, героине приходится встретиться с собственным страхом и заново пережить кошмар из своего детства.

«Ряд 19» — мистический хоррор со Светланой Ивановой и Мартой Тимофеевой в главных ролях.