Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор

Австралия, как и многие другие страны мира, в связи с пандемией коронавируса рекомендует своим гражданам самоизоляцию. На континенте запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и кинотеатры. Чаще всего люди выходят из дома, чтобы вынести мусор, — и наряжаются для этого мероприятия в самые необычные костюмы, нередко выбирая в качестве источников вдохновения героев любимых фильмов.
Принцесса амазонок Диана
Суперзлодейка Харли Квинн
Изобретатель Тони Старк
Фильмы о Мстителях и Железном человеке
Дороти Гейл
Миллиардер Брюс Уэйн
«Бэтмен», «Темный рыцарь»
Робот C-3PO
Фильмы серии «Звездные войны»
Клоун Пеннивайз
Отметим, что в России власти также просят людей оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.