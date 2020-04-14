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14 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор

Любимые фильмы помогают скрасить вынужденную самоизоляцию

Австралия, как и многие другие страны мира, в связи с пандемией коронавируса рекомендует своим гражданам самоизоляцию. На континенте запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и кинотеатры. Чаще всего люди выходят из дома, чтобы вынести мусор, — и наряжаются для этого мероприятия в самые необычные костюмы, нередко выбирая в качестве источников вдохновения героев любимых фильмов.

Принцесса амазонок Диана

«Чудо-женщина», «Чудо-женщина: 1984»

Во время загрузки произошла ошибка.

Суперзлодейка Харли Квинн

«Отряд самоубийц», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Во время загрузки произошла ошибка.

Изобретатель Тони Старк

Фильмы о Мстителях и Железном человеке

Во время загрузки произошла ошибка.

Дороти Гейл

«Волшебник страны Оз»

Во время загрузки произошла ошибка.

Миллиардер Брюс Уэйн

«Бэтмен», «Темный рыцарь»

Во время загрузки произошла ошибка.

Розовая пантера

Во время загрузки произошла ошибка.

Робот C-3PO

Фильмы серии «Звездные войны»

Во время загрузки произошла ошибка.

Клоун Пеннивайз

«Оно» и «Оно 2»

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в России власти также просят людей оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

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