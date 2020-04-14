Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор

Австралия, как и многие другие страны мира, в связи с пандемией коронавируса рекомендует своим гражданам самоизоляцию. На континенте запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и кинотеатры. Чаще всего люди выходят из дома, чтобы вынести мусор, — и наряжаются для этого мероприятия в самые необычные костюмы, нередко выбирая в качестве источников вдохновения героев любимых фильмов.