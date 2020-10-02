Новая глава истории о похождениях супергероини «Чудо-женщина: 1984» рассказывает о миллиардере Максвелле Лорде, который мечтает о божественной силе. С помощью специалиста по древней истории Барбары Энн Минервы Лорд надеется найти магический артефакт, способный сделать его безгранично сильным и могущественным. Но одна из находок превращает Минерву в кровожадную и неуправляемую женщину-кошку Гепарду, жаждущую отомстить Лорду, по вине которого она стала монстром. Миллиардер просит Диану, живущую среди людей уже много лет, помочь ему спастить от Гепарды. В качестве инструмента убеждения он использует один из своих артефактов, воскрешая возлюбленного Чудо-женщины.