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3 апреля 2020, Кино Mail.ruстатья

Какими мы будем после карантина: мемы из кино

Гарри Поттер взялся за оружие, Капитан Америка резко постарел: в соцсетях шутят о переменах, связанных с режимом самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса люди по всему миру уже не первую неделю проводят в самоизоляции или на карантине. В сети появился новый флешмоб, в рамках которого пользователи с помощью кадров из фильмов и сериалов показывают, как сильно меняет людей длительное пребывание взаперти. Фото слева символизирует жизнь до пандемии, а фото справа иллюстрирует драматичные изменения месяц спустя.

Дэниэл Рэдклифф

Фильмы о Гарри Поттере / «Пушки Акимбо»

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Крис Эванс

Фильмы про Мстителей

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Кейт Уинслет / Глория Стюарт

«Титаник»

Во время загрузки произошла ошибка.

Йода

«Мандалорец» / «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Во время загрузки произошла ошибка.

Николас Кейдж

«Воздушная тюрьма»/«Мэнди»

Во время загрузки произошла ошибка.

Джессика Лэнг

«Американская история ужасов»

Во время загрузки произошла ошибка.

Джефф Бриджес

На красной дорожке / в фильме «Большой Лебовски»

Во время загрузки произошла ошибка.

Джек Николсон

«Сияние»

Во время загрузки произошла ошибка.

Брайс Даллас Ховард

«Черное зеркало»

Во время загрузки произошла ошибка.

Кайл МакЛоклен

«Твин Пикс» / «Твин Пикс. Возвращение»

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарлиз Терон

На красной дорожке / в фильме «Монстр»

Во время загрузки произошла ошибка.

Рассел Кроу

В фильме «Гладиатор» / на фото папарацци

Во время загрузки произошла ошибка.

Гвинет Пэлтроу

На красной дорожке / в фильме «Любовь зла»

Во время загрузки произошла ошибка.

Маколей Калкин

«Один дома» / В реальной жизни

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в настоящее время во всем мире власти просят людей соблюдать режим самоизоляции. В Испании, Италии, Франции и других странах граждане не могут выходить из дома без веской причины на протяжении уже нескольких недель. В России о нерабочих днях объявили в конце марта, режим всеобщей самоизоляции продлится, предварительно, до 30 апреля.

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