Какими мы будем после карантина: мемы из кино

Из-за пандемии коронавируса люди по всему миру уже не первую неделю проводят в самоизоляции или на карантине. В сети появился новый флешмоб, в рамках которого пользователи с помощью кадров из фильмов и сериалов показывают, как сильно меняет людей длительное пребывание взаперти. Фото слева символизирует жизнь до пандемии, а фото справа иллюстрирует драматичные изменения месяц спустя.
«Титаник»
Йода
На красной дорожке / в фильме «Большой Лебовски»
«Сияние»
На красной дорожке / в фильме «Монстр»
В фильме «Гладиатор» / на фото папарацци
На красной дорожке / в фильме «Любовь зла»
«Один дома» / В реальной жизни
Напомним, в настоящее время во всем мире власти просят людей соблюдать режим самоизоляции. В Испании, Италии, Франции и других странах граждане не могут выходить из дома без веской причины на протяжении уже нескольких недель. В России о нерабочих днях объявили в конце марта, режим всеобщей самоизоляции продлится, предварительно, до 30 апреля.