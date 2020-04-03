Какими мы будем после карантина: мемы из кино

Из-за пандемии коронавируса люди по всему миру уже не первую неделю проводят в самоизоляции или на карантине. В сети появился новый флешмоб, в рамках которого пользователи с помощью кадров из фильмов и сериалов показывают, как сильно меняет людей длительное пребывание взаперти. Фото слева символизирует жизнь до пандемии, а фото справа иллюстрирует драматичные изменения месяц спустя.