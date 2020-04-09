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9 апреля 2020, Известияновость

Назван актер, который чаще других играет злодеев

Стало известно, кому из звезд регулярно достаются роли антигероев в кино и сериалах

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, на счету которых — самое большое количество ролей злодеев в кино и на ТВ. Об этом сообщает Independent.

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Роберт Де Ниро сыграл 19 «злодейских» ролей, в том числе перевоплотился в дона Вито Корлеоне во второй части «Крестного отца» (работа принесла актеру премию «Оскар») и Нила МакКоли в «Схватке». Также он появлялся в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун», где исполнил роль Луиса Гара, и в картине Мартина Скорсезе «Славные парни», где воплотил персонажа по имени Джимми Конвэй.

На втором месте с небольшим отрывом расположился шведский актер Петер Стормаре, который сыграл 17 злодеев. Он снимался в «Большом Лебовски», «Фарго», «Плохих парнях 2». Замкнул тройку лидеров Рон Перлман, сыгравший 16 злодеев. Актер воплощал антигероев, в частности, в лентах «Блэйд 2», «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», в сериале «Сыны анархии».

Также в топ-10 вошли Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гари Олдман, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэл Л. Джексон.

Актеры, которые лучше всех играют злодеев
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