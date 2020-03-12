Звезда «Игры престолов» вернется на ТВ после 6-летнего перерыва

Джек Глисон

МОСКВА, 12 марта — РИА «Новости». Ирландский актер Джек Глисон, получивший известность после роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов», решил вернуться в кино после шестилетнего перерыва, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что он снялся в многосерийной комедии «Из ее головы» вместе с английской актрисой Сарой Паско (она же написала сценарий). Сериал посвящен семейным проблемам и их решению. Паско прокомментировала:

Мы превратили мой мозг в «тематический парк», куда всех приглашаем. Актерский состав невероятный. Не могу дождаться, когда зрители увидят, что мы сделали.

В 2014 году после выхода второй серии четвертого сезона фэнтези-шоу (именно в этом эпизоде Джоффри умирает) Джек Глисон заявил, что уходит из кинематографа. Он объяснил, что «перестал получать от этого удовольствие».

Сериал «Игра престолов», основанный на романах писателя Джорджа Р.Р. Мартина, выходил на канале HBO с 2011 года. Восьмой, финальный сезон завершился в 2019 году и разочаровал многих фанатов шоу, требовавших переснять концовку.