Меган Маркл хочет вернуться на экраны в роли супергероини

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попросила агента Ника Коллинза найти ей роль в фильме про супергероев, передает Daily Mail. Меган не скрывает, что хочет вернуться к съемкам, чтобы самостоятельно обеспечивать себя после того, как вместе с мужем, британским принцем Гарри, отказалась от королевских полномочий.

По словам инсайдера, Меган Маркл понимает, что сольный фильм с ней будет неудачным: люди станут отвлекаться на тот факт, что видят перед собой супругу принца Гарри. Поэтому актрисе ищут роль второго плана. Источник издания отметил:

Сейчас она открыта для предложений. Меган уже поработала с Disney как актриса озвучания, а теперь готова к супергеройскому проекту, в котором может озвучить или сыграть персонажа.

Инсайдер подчеркнул, что многие актрисы первой величины, например, Скарлетт Йоханссон, Джессика Альба, Марго Робби, Дженнифер Лоуренс и Холли Берри, снимались в фильмах о супергероях. «Раньше к фильмам Marvel прилагалось определенное клеймо, но теперь это целая успешная индустрия. Вот чего хочет Меган», — сообщает источник.