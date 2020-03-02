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2 марта 2020, Газета.Ruновость

Меган Маркл хочет вернуться на экраны в роли супергероини

Актриса, по данным СМИ, попросила агента найти ей подходящую работу
Меган Маркл | Источник: Legion-Media.ru

Герцогиня Сассекская Меган Маркл попросила агента Ника Коллинза найти ей роль в фильме про супергероев, передает Daily Mail. Меган не скрывает, что хочет вернуться к съемкам, чтобы самостоятельно обеспечивать себя после того, как вместе с мужем, британским принцем Гарри, отказалась от королевских полномочий.

По словам инсайдера, Меган Маркл понимает, что сольный фильм с ней будет неудачным: люди станут отвлекаться на тот факт, что видят перед собой супругу принца Гарри. Поэтому актрисе ищут роль второго плана. Источник издания отметил:

Сейчас она открыта для предложений. Меган уже поработала с Disney как актриса озвучания, а теперь готова к супергеройскому проекту, в котором может озвучить или сыграть персонажа.

Инсайдер подчеркнул, что многие актрисы первой величины, например, Скарлетт Йоханссон, Джессика Альба, Марго Робби, Дженнифер Лоуренс и Холли Берри, снимались в фильмах о супергероях. «Раньше к фильмам Marvel прилагалось определенное клеймо, но теперь это целая успешная индустрия. Вот чего хочет Меган», — сообщает источник.

8.0
Форс-мажоры
2011/США16+драмакомедия
Моя оценка
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Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Из-за традиций британской королевской семьи американской актрисе пришлось оставить карьеру и уйти из принесшего ей славу сериала «Форс-мажоры». Однако в начале 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сложили с себя королевские полномочия, переехали в Северную Америку и объявили о желании зарабатывать на жизнь самостоятельно.

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