Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 фильмов для свиданий
50 фильмов
Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века
25 фильмов
Самые необычные «оскаровские» фильмы последних лет
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
25 февраля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу

Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Во время загрузки произошла ошибка.

69-летняя Надежда Бабкина стала героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион». Певица согласилась раскрыть ведущей Лере Кудрявцевой свои самые сокровенные тайны. Пока неизвестно, о чем именно рассказала звезда эстрады, но, как стало видно из опубликованного каналом НТВ ролика, отвечая на один из вопросов, Бабкина расплакалась. Певица отметила:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Никто никогда в жизни про это не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда. <...> Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать.
Надежда Бабкина

Скорее всего, Бабкина дала ответ на финальный вопрос шоу. За всю историю шоу Кудрявцевой на это согласились лишь несколько человек, в числе которых — Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Наталья Андрейченко.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Главный герой передачи получает деньги за откровенные ответы на вопросы ведущей. В разные годы героями программы становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская, Александр Серов, Никита Пресняков и другие звезды.

Напомним, Бабкина — не первая звезда, которая не смогла сдержать эмоций в студии «Секрета на миллион». Ранее расплакалась сама ведущая программы Лера Кудрявцева — это произошло на съемках выпуска с Сергеем Лазаревым, а Екатерина Волкова не смогла сдержать слез, отвечая на провокационные вопросы о своей жизни.

Выпуск с Надеждой Бабкиной выйдет 29 февраля в 20.50 на канале НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Секрет на миллион
Надежда Бабкина
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Валерия Кудрявцева
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Феминистки сорвали премьеру фильма Романа Полански в Париже
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
СМИ: Джаред Лето пытался помешать выходу «Джокера»
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма «Скандал»
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН
Микелла Абрамова с мамой снялась в шоу Регины Тодоренко
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Малахов попросил прощения на киргизском в «Прямом эфире»
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» возмутил «Джокер»
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Розанова, Снигирь, Джанабаева на премьере «Одессы» Тодоровского
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Актер из «Человека-паука» прокомментировал скандал вокруг героя
Верник оправдался за возмутившее сеть фото сына на съемках
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel
Новости
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Дженнифер Лоуренс получила роль в комедии про астрономов
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Скорсезе раскрыл сюжет своего нового фильма
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Лоза усомнился в успехе Maruv в России Ранее некоторые артисты предположили, что певице следует переехать
Дети
Александр Овечкин станет отцом во второй раз Жена спортсмена беременна
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь