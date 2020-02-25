Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу

69-летняя Надежда Бабкина стала героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион». Певица согласилась раскрыть ведущей Лере Кудрявцевой свои самые сокровенные тайны. Пока неизвестно, о чем именно рассказала звезда эстрады, но, как стало видно из опубликованного каналом НТВ ролика, отвечая на один из вопросов, Бабкина расплакалась. Певица отметила:
Никто никогда в жизни про это не знал. Сейчас будет знать вся страна. Надо с этим покончить раз и навсегда. <...> Я просто каменная, как будто я окаменела. Не знаю, что меня еще ждет, смогу ли я выдержать.
Скорее всего, Бабкина дала ответ на финальный вопрос шоу. За всю историю шоу Кудрявцевой на это согласились лишь несколько человек, в числе которых — Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Наталья Андрейченко.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Главный герой передачи получает деньги за откровенные ответы на вопросы ведущей. В разные годы героями программы становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская, Александр Серов, Никита Пресняков и другие звезды.
Напомним, Бабкина — не первая звезда, которая не смогла сдержать эмоций в студии «Секрета на миллион». Ранее расплакалась сама ведущая программы Лера Кудрявцева — это произошло на съемках выпуска с Сергеем Лазаревым, а Екатерина Волкова не смогла сдержать слез, отвечая на провокационные вопросы о своей жизни.
Выпуск с Надеждой Бабкиной выйдет 29 февраля в 20.50 на канале НТВ.