Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

45-летняя актриса Екатерина Волкова стала гостьей передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Звезда рассказала ведущей о своей личной жизни, о том, как переживала измены и домашнее насилие. В частности, Волкова призналась, почему ушла от мужа-бандита и разошлась с известным писателем Эдуардом Лимоновым. В студии шоу актриса, кроме того, узнала, из-за чего на нее обижены родственники, а также впервые представила публике своего отца.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Главный герой передачи получает за каждый откровенный ответ на вопрос ведущей деньги. Ранее героями передачи становились Ольга Будина, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская, Филипп Киркоров, Наталья Андрейченко и другие звезды.
Выпуск с Волковой выйдет 25 января, в 20.50 на канале НТВ.