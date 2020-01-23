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23 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

Популярная российская актриса ответила на вопросы телеведущей в передаче «Секрет на миллион»
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45-летняя актриса Екатерина Волкова стала гостьей передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Звезда рассказала ведущей о своей личной жизни, о том, как переживала измены и домашнее насилие. В частности, Волкова призналась, почему ушла от мужа-бандита и разошлась с известным писателем Эдуардом Лимоновым. В студии шоу актриса, кроме того, узнала, из-за чего на нее обижены родственники, а также впервые представила публике своего отца.

Во время съемок передачи Волкова не смогла сдержать слез, отвечая на провокационные вопросы о своей жизни.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Главный герой передачи получает за каждый откровенный ответ на вопрос ведущей деньги. Ранее героями передачи становились Ольга Будина, Татьяна Навка, Юлия Волкова, Елена Проклова, Маша Малиновская, Филипп Киркоров, Наталья Андрейченко и другие звезды.

Выпуск с Волковой выйдет 25 января, в 20.50 на канале НТВ.

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Секрет на миллион
Екатерина Волкова
Валерия Кудрявцева
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