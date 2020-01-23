Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

45-летняя актриса Екатерина Волкова стала гостьей передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Звезда рассказала ведущей о своей личной жизни, о том, как переживала измены и домашнее насилие. В частности, Волкова призналась, почему ушла от мужа-бандита и разошлась с известным писателем Эдуардом Лимоновым. В студии шоу актриса, кроме того, узнала, из-за чего на нее обижены родственники, а также впервые представила публике своего отца.