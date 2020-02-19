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19 февраля 2020, Lenta.Ruновость

Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»

Комментируя скандал вокруг победы Микеллы в шоу, артистка расплакалась
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7
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7
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Певица Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой во время голосования в финале музыкального телепроекта «Голос. Дети» на «Первом канале». Она сказала в интервью Ксении Собчак в рамках ее интернет-шоу:

Ксюш, я признаюсь. Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами «Первого канала».

Отвечая на вопрос Собчак о том, какой была самая большая боль во время скандала, Алсу не сдержала эмоций и заплакала.

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Самая моя большая боль во всей этой ситуации — та боль, которую я не нарочно причинила своему ребенку. Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею.

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег». «Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Мы попросили всех наших друзей и родственников», — добавила певица.

Она также заявила, что утверждения об аномальном отрыве Микеллы по голосам от остальных участников, в том числе Ержана Максима, на самом деле некорректны. По ее словам, в первом и третьем сезонах победители набирали больше голосов, и их отрыв был еще значительнее.

Напомним, шестой сезон вокального шоу «Голос. Дети», в котором принимала участие Микелла, закончился скандалом: в финале проекта с большим отрывом победила дочь Алсу, пользователи заявили о подтасовке результатов и назвали их необъективными. В ходе проверки, инициированной «Первым каналом», была зафиксирована массовая автоматизированная отправка смс за Микеллу, результаты  голосования зрителей были аннулированы. В рамках спецвыпуска шоу всех финалистов шестого сезона признали победителями и вручили им по миллиону рублей. Позже о произошедшем высказалась Светлана Лобода, в команде которой выступала Микелла. Также после скандала «Первый канал» изменил механизм голосования за участников.

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