Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»

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Певица Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой во время голосования в финале музыкального телепроекта «Голос. Дети» на «Первом канале». Она сказала в интервью Ксении Собчак в рамках ее интернет-шоу:

Ксюш, я признаюсь. Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами «Первого канала».

Отвечая на вопрос Собчак о том, какой была самая большая боль во время скандала, Алсу не сдержала эмоций и заплакала.

Самая моя большая боль во всей этой ситуации — та боль, которую я не нарочно причинила своему ребенку. Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею.

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег». «Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Мы попросили всех наших друзей и родственников», — добавила певица.

Она также заявила, что утверждения об аномальном отрыве Микеллы по голосам от остальных участников, в том числе Ержана Максима, на самом деле некорректны. По ее словам, в первом и третьем сезонах победители набирали больше голосов, и их отрыв был еще значительнее.