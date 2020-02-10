Российская певица рассказала о выступлении на «Оскаре»

Российская джазовая певица Анна Бутурлина в беседе с телеканалом «Рен ТВ» поделилась впечатлениями от выступления на церемонии вручения кинопремии «Оскар 2020». Бутурлина исполнила песню Into The Unknown из анимационного фильма «Холодное сердце 2», получившую номинацию на премию Киноакадемии. Звезда отметила:
И очень волнительно, что я — одна из десяти Эльз, собранных со всего мира для того, чтобы представить эту потрясающую композицию на весь мир.
Певица добавила, что познакомилась с автором музыки к «Холодному сердцу». Бутурлина подчеркнула, что считает честью быть первой певицей из России, стоявшей на «оскаровской» сцене. Анна Бутурлина озвучила принцессу Эльзу в русском дубляже мультфильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2».
Напомним, исполнение песни Into The Unknown Идиной Мензел, озвучившей диснеевскую героиню в оригинальной версии фильма, вместе с певицами из Японии, Германии, Таиланда, Польши и других стран стало одним из ярких музыкальных моментов премии.