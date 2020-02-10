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Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»

В Лос-Анджелесе вручили золотые статуэтки лауреатам самой престижной кинопремии

В театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии «Оскар». Как и в 2019 году, премия прошла без ведущего. Гостями и участниками вечера стали Марго Робби, Леа Сейду, Том Хэнкс, Бри Ларсон, Тимоти Шаламе, Сальма Хайек, Пенелопа Крус, Руни Мара, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Люси Бойнтон и Рами Малек, Флоренс Пью, Билли Портер и многие другие.

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Историческая победа «Паразитов» и актерские награды

Триумфатором вечера стала южнокорейская драма «Паразиты» Пона Джун-хо, которая взяла награды в номинациях «Лучший фильм», «Лучший международный фильм», «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Лента вошла в историю: это первая картина, снятая не на английском языке, которая победила и в главной номинации «Оскара». Кроме того, сам постановщик Пон Джун-хо стал вторым кинематографистом после Уолта Диснея, который выиграл четыре «Оскара» за одну церемонию.

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Что касается других основных наград, то Хоакина Феникса наградили за работу в фильме «Джокер». В номинации «Лучшая мужская роль» актер обошел Адама ДрайвераБрачная история»), Леонардо ДиКаприоОднажды в… Голливуде»), Джонатана ПрайсаДва папы») и Антонио БандерасаБоль и слава»). Награду за лучшую женскую роль получила Рене Зеллвегер, сыгравшая легендарную Джуди Гарлэнд в драме «Джуди». С Зеллвегер конкурировали Шарлиз ТеронСкандал»), Синтия ЭривоГарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Сирша РонанМаленькие женщины»).

Лучшими актером и актрисой второго плана стали Брэд Питт («Однажды... в Голливуде») и Лора Дерн («Брачная история»). Получая награду, Питт поблагодарил режиссера фильма Квентина Тарантино, назвав его «одним на миллион», и своего коллегу по съемкам Леонардо ДиКаприо.

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Свой первый актерский «Оскар» Питт посвятил шестерым детям от брака с Анджелиной Джоли:

Это для моих детей, которые придают смысл всему, что я делаю. Я обожаю вас.
Брэд Питт

Другие победители

Элтон Джон забрал награду в категории «Лучшая песня» («Рокетмен»), а Тайка Вайтити получил приз за лучший адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»). Хильдур Гуднадоттир, написавшую музыку к фильму «Джокер», наградили за лучший саундтрек.

Лучшим мультфильмом назвали «Историю игрушек 4». В номинации «Лучший документальный фильм» победила картина «Американская фабрика», спродюсированная компанией экс-президента США Барака Обамы. «Оскар» за лучшие костюмы получила драма Греты Гервиг «Маленькие женщины». За лучший грим награду отдали фильму «Скандал», за лучшую операторскую работу — картине «1917» Сэма Мендеса. Военная драма также победила в номинации за лучшие визуальные эффекты и лучший звук.

Самые яркие моменты

Певица Анна Бутурлина, которая является российским «голосом» принцессы Эльзы в мультфильме «Холодное сердце», вышла на сцену во время церемонии, чтобы исполнить главную композицию из саундтрека картины — Into the Unknown. Бутурлина присоединилась к Индине Мензел, озвучившей диснеевскую героиню в оригинальной версии фильма. Также на сцену вышли певицы из Японии, Германии, Таиланда, Польши и других стран.

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Еще одним музыкальным сюрпризом стало выступление 47-летнего Эминема, который исполнил свой хит Lose Yourself. Рэпер появился на премии 17 лет спустя победы в категории «Лучший оригинальный саундтрек» в автобиографической драме «8 миля».

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Многие звезды, включая Зази Битц и Галь Гадот, не удержались и начали танцевать прямо в креслах. А вот режиссер Мартин Скорсезе, наоборот, выглядел так, будто заснул во время выступления рэпера.

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Темой для обсуждения в сети стал наряд Натали Портман. Актриса вышла на красную дорожку в платье от Dior, на котором были вышиты имена женщин, не получивших номинаций от Киноакадемии в 2020 году. В их числе — режиссеры Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Лорин Скафария («Стриптизерши»), Лулу Ванг («Прощание»).

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Портман заявила:

Я хотела по-своему отметить женщин, которые так и не получили признания за свою потрясающую работу.

Не остался без внимания нашумевший мюзикл «Кошки» Тома Хупера, который был высмеян зрителями и критиками за странную анимацию и пугающих героев. Исполнители ключевых ролей в картине Ребел Уилсон и Джеймс Корден вышли на сцену объявить победителя за лучшие визуальные эффекты в гриме и мохнатых костюмах.

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Актеры пошутили:

Мы, как актеры «Кошек», прекрасно понимаем важность хороших визуальных эффектов!

Трогательным моментом «Оскара 2020» стало воссоединение Киану Ривза и Дайан Китон, которые сыграли пару в романтической комедии «Любовь по правилам и без» 2003 года. Актеры вышли на сцену, чтобы объявить победителей в одной из номинаций. «Прошло уже столько лет с тех пор, как мы снялись в этом фильме. Ты помнишь там меня?» — спросила 74-летняя Китон своего коллегу. «Да, ты была великолепна», — ответил Киану.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, позже получившую название «Оскар», учредили в 1929 году. Церемония вручения проводится в Лос-Анджелесе ежегодно.

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