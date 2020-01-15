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15 января 2020, РИА Новостиновость

Стало известно, кто исполнит главную песню в фильме о Бонде

18-летняя певица станет самым молодым в истории бондианы музыкантом, записавшим заглавную песню
Билли Айлиш | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 14 янв — РИА «Новости». 18-летняя Билли Айлиш запишет заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде. На официальной странице картины «Не время умирать» в инстаграме сообщается:

Билли Айлиш сочинила песню со своим братом Финнеасом и станет самым молодым в истории музыкантом, который запишет заглавную песню для ленты о Джеймсе Бонде.

Очень часто авторы и исполнители композиций к фильмам о спецагенте Джеймсе Бонде становятся обладателями премии «Оскар». Так, Адель получила золотую статуэтку за музыку к ленте «007: Координаты Скайфолл», а Джимми Нейпс и Сэм Смит — за саундтрек к боевику«007: СПЕКТР».

Режиссером 25-го фильма о Бонде стал Кэри Фукунага, самого Бонда в последний раз играет Дэниэл Крэйг. Противостоять ему будет звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек. В съемках блокбастера также задействованы Леа Сейду, Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Бен Уишоу. Премьера картины состоится 9 апреля 2020 года.

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