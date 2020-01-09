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9 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков

В Нью-Йорке отметили лучших деятелей киноиндустрии
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В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии Национального совета кинокритиков США (National Board of Review Awards). Гостями мероприятия стали Ума ТурманСальма ХайекБрэд Питт, Дэниэл КрэйгКэти БейтсДжейми Ли Кертис, Билли Портер, Лупита Нионго, Сэм Рокуэлл, Тимоти Шаламе,  и другие.

Лучшим фильмом критики назвали криминальную драму «Ирландец» Мартина Скорсезе, эта же лента получила награду за сценарий и спецприз NBR Icon Award. Режиссером года был признан Квентин Тарантино за «Однажды... в Голливуде», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за роль в байопике «Джуди», актером — Адам СэндлерНеограненные драгоценности»). Последнего на церемонии поддержала супруга Джеки. Брэд Питт получил награду за лучшую роль второго плана («Однажды... в Голливуде»).

Национальный совет кинокритиков США — американская некоммерческая организация, объединяющая кинокритиков, киноведов и других специалистов сферы. Он был основан в 1909 году в Нью-Йорке.

От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»

Отметим, что сезон кинонаград набирает обороты. Так, в начале января состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». Лауреатов главной в мире кинематографической награды — премии «Оскар» наградят 9 февраля 2020 года. 

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