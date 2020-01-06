От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»

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Триумф Питта, поражение «Джокера»

Вопреки ожиданиям, Голливудская ассоциация иностранной прессы выбрала лучшим драматическим фильмом года не нашумевшего «Джокера» Тодда Филлипса, а военную картину о Первой мировой «1917» Сэма Мендеса, который также был признан лучшим режиссером за нее.

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Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Картина была отмечена за лучший сценарий и названа лучшим фильмом в категории комедия/мюзикл. Настоящие овации сорвал и Брэд Питт, получая «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой ленте.

Лучшим драматическим сериалом стали американские «Наследники», а комедийным — британская «Дрянь». «Золотой глобус» унес и нашумевший «Чернобыль» — как лучший мини-сериал. Исполнитель одной из ключевых ролей в нем, Стеллан Скарсгард, также не остался без награды.