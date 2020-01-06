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6 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»

Победители и гости, триумфы и поражения на одной из самых престижных кинопремий мира — в нашем фоторепортаже

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». На традиционную красную дорожку вышли десятки самых узнаваемых звезд Голливуда: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопез, Брэд Питт, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт, Скарлетт Йоханссон, Сальма Хайек и многие другие.

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Триумф Питта, поражение «Джокера» 

Вопреки ожиданиям, Голливудская ассоциация иностранной прессы выбрала лучшим драматическим фильмом года не нашумевшего «Джокера» Тодда Филлипса, а военную картину о Первой мировой «1917» Сэма Мендеса, который также был признан лучшим режиссером за нее. 

Однако лучшим драматическим актером все же стал исполнитель заглавной роли в «Джокере» Хоакин Феникс. В аналогичной женской номинации победу предсказуемо одержала Рене Зеллвегер, сыгравшая голливудскую диву Джуди Гарлэнд в музыкальном байопике «Джуди». А Тэрона Эджертона, воплотившего молодого Элтона Джона в ленте «Рокетмен», отметили за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле.

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Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Картина была отмечена за лучший сценарий и названа лучшим фильмом в категории комедия/мюзикл. Настоящие овации сорвал и Брэд Питт, получая «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой ленте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим драматическим сериалом стали американские «Наследники», а комедийным — британская «Дрянь». «Золотой глобус» унес и нашумевший «Чернобыль» — как лучший мини-сериал. Исполнитель одной из ключевых ролей в нем, Стеллан Скарсгард, также не остался без награды.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты», а почетной премии Сесиля Б. Де Милля удостоился Том Хэнкс.

Полный список победителей «Золотого глобуса 2020»
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