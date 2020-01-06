От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»

В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». На традиционную красную дорожку вышли десятки самых узнаваемых звезд Голливуда: Николь Кидман, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Дженнифер Лопез, Брэд Питт, Шарлиз Терон, Кейт Бланшетт, Скарлетт Йоханссон, Сальма Хайек и многие другие.
Триумф Питта, поражение «Джокера»
Вопреки ожиданиям, Голливудская ассоциация иностранной прессы выбрала лучшим драматическим фильмом года не нашумевшего «Джокера» Тодда Филлипса, а военную картину о Первой мировой «1917» Сэма Мендеса, который также был признан лучшим режиссером за нее.
Однако лучшим драматическим актером все же стал исполнитель заглавной роли в «Джокере» Хоакин Феникс. В аналогичной женской номинации победу предсказуемо одержала Рене Зеллвегер, сыгравшая голливудскую диву Джуди Гарлэнд в музыкальном байопике «Джуди». А Тэрона Эджертона, воплотившего молодого Элтона Джона в ленте «Рокетмен», отметили за лучшую мужскую роль в комедии/мюзикле.
Больше всего наград собрал фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Картина была отмечена за лучший сценарий и названа лучшим фильмом в категории комедия/мюзикл. Настоящие овации сорвал и Брэд Питт, получая «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в этой ленте.
Лучшим драматическим сериалом стали американские «Наследники», а комедийным — британская «Дрянь». «Золотой глобус» унес и нашумевший «Чернобыль» — как лучший мини-сериал. Исполнитель одной из ключевых ролей в нем, Стеллан Скарсгард, также не остался без награды.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала южнокорейская черная комедия «Паразиты», а почетной премии Сесиля Б. Де Милля удостоился Том Хэнкс.