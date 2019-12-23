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23 декабря 2019, ТАССновость

Назван худший фильм 2019 года

Журнал The Hollywood Reporter составил перечень картин, разочаровавших зрителей и критиков
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года. Перечень опубликован на сайте издания. Антирейтинг возглавил мультфильм «Стражи Арктики» Аарона Вудли. По мнению критиков, слабой стороной ленты стал состав актеров озвучания: Джеймс Франко, Джереми Реннер, Хайди Клум, Анжелика Хьюстон, — которые вряд ли хорошо известны целевой аудитории анимационной картины.

Также в числе худших оказался мюзикл «Кошки» (выходит в российский прокат 2 января) Тома Хупера. В картине сыграли Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и многие другие. По сюжету, кошки собираются на ежегодный бал, где каждая из них рассказывает о себе. Критике, в частности, подверглись спецэффекты картины. Отмечается, что «цифровые гибриды людей и кошек в лучшем случае выглядят странно, а в худшем — ужасающе».

Узнайте, какой фильм стал лучшим в 2019 году

Супергеройский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Софи Тернер в главной роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса». «Призраки Шэрон Тейт» не понравился критикам в том числе из-за выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, погибшую от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хилари Дафф. Отмечается, что реальная жестокая история показана с помощью «надоевших клише фильмов ужасов».

Помимо этого, в список попали два фильма с Джоном Траволтой — «Торговый пункт» и «Фанат», триллер «Домино» Брайана Де Пальмы, драма «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь» и «Море соблазна» с Мэттью Макконахи.

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