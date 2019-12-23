Назван худший фильм 2019 года

Кинокритики журнала The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года. Перечень опубликован на сайте издания. Антирейтинг возглавил мультфильм « Стражи Арктики » Аарона Вудли. По мнению критиков, слабой стороной ленты стал состав актеров озвучания: Джеймс Франко , Джереми Реннер , Хайди Клум , Анжелика Хьюстон , — которые вряд ли хорошо известны целевой аудитории анимационной картины.

Супергеройский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Софи Тернер в главной роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищности, а также какого-либо драматического нюанса или баланса». «Призраки Шэрон Тейт» не понравился критикам в том числе из-за выбора актрисы на главную роль. Голливудскую звезду, погибшую от рук членов преступной коммуны Чарльза Мэнсона, в фильме сыграла Хилари Дафф. Отмечается, что реальная жестокая история показана с помощью «надоевших клише фильмов ужасов».