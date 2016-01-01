Киноитоги 2019 года

Самый популярный актер

Их противостояние становится доброй предновогодней традицией — если в прошлом году Павел Прилучный сместил Александра с занимаемого им в 2017-м году первого места, то в 2019-м Петров вернул себе лидерство. И небезосновательно — мощная военная драма «Т-34», пронзительное высказывание на злобу дня «Текст» и даже небольшая роль у Люка Бессона — Александр не перестает удивлять, а мы не устаем объяснять, почему его стоит полюбить — если вы до сих пор этого не сделали.