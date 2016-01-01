Киноитоги 2019 года

Масштабный киноаттракцион, рекордно укомплектованный звездами-супергероями и вау-эффектами, вышел на финальный круг — и превзошел ожидания как преданных фанатов, так и тех, кто стоял у его пульта управления. Самый ожидаемый, самый впечатляющий, самый кассовый — короче говоря, самый-самый фильм года.
Страшный, мощный, недостоверный, неуместный — какие только эпитеты не бросала русскоязычная аудитория в сторону амбициозной попытки американского HBO экранизировать одну из самых болезненных глав советской истории. Что ж, редкий сериал провоцирует столько жарких споров одновременно с... непреодолимым желанием смотреть его без отрыва. За смелость, талант и неоднозначность — однозначное первое место.
Никакой заграничный Тони Старк, в навороченном железном костюме сражающийся со странного цвета вымышленным злодеем, не смог превзойти по популярности нашего родного Александра Петрова, в одной тюремной робе бьющего фашистов из самого настоящего Т-34-го. Своей стране — свои герои.
Финал самой эпичной фэнтези-саги в истории телевидения просто не мог не стать событием года и не собрать вокруг себя огромную аудиторию, которая, заливаясь слезами и захлебываясь самыми разными эмоциями, прощалась не столько с проектом, сколько с целым периодом в своей жизни. Что поделать, валар моргулис — смертны не только люди, но и герои любимых сериалов.
Рейтинг основан на количестве просмотров фильмов в онлайн-кинотеатре Wink за 2019 год.
1. Король лев
3. Аладдин
4. Оно 2
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Несмотря на дебют в нашем рейтинге, в индустрии Дарья Мороз отнюдь не новичок и о народной любви знает не понаслышке. Последнюю она закрепила в этом году провокационной ролью в модном сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки» и не менее заметным появлением в комедии «Триада», где, кстати, снялась вместе с нашей прошлогодней победительницей Любовью Аксеновой. Впереди у Дарьи новые сезоны «Содержанок» и полюбившегося зрителям «Преступления». А также с нетерпением ждем новых ярких работ актрисы.
Их противостояние становится доброй предновогодней традицией — если в прошлом году Павел Прилучный сместил Александра с занимаемого им в 2017-м году первого места, то в 2019-м Петров вернул себе лидерство. И небезосновательно — мощная военная драма «Т-34», пронзительное высказывание на злобу дня «Текст» и даже небольшая роль у Люка Бессона — Александр не перестает удивлять, а мы не устаем объяснять, почему его стоит полюбить — если вы до сих пор этого не сделали.