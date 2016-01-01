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Киноитоги 2019 года
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Киноитоги 2019 года

Лучшие фильмы, сериалы года, самые популярные актеры и любопытные цифры — «Кино Mail.ru» подводит итоги года, основываясь на мнении и активностях своих читателей
Лучший фильм
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2019 году
Мстители: Финал
Avengers: Endgame
8.2
1212 оценок

Масштабный киноаттракцион, рекордно укомплектованный звездами-супергероями и вау-эффектами, вышел на финальный круг — и превзошел ожидания как преданных фанатов, так и тех, кто стоял у его пульта управления. Самый ожидаемый, самый впечатляющий, самый кассовый — короче говоря, самый-самый фильм года.

8
2
Джокер
679 оценок
7.6
3
Однажды... в Голливуде
508 оценок
7.5
4
Алита: Боевой ангел
705 оценок
7.5
5
Аладдин
480 оценок
Лучший новый сериал
На основе рейтинга и количества оценок, выставленных сериалу пользователями «Кино Mail.ru» в 2019 году
Чернобыль
Chernobyl
8.6
511 оценок

Страшный, мощный, недостоверный, неуместный — какие только эпитеты не бросала русскоязычная аудитория в сторону амбициозной попытки американского HBO экранизировать одну из самых болезненных глав советской истории. Что ж, редкий сериал провоцирует столько жарких споров одновременно с... непреодолимым желанием смотреть его без отрыва. За смелость, талант и неоднозначность — однозначное первое место.

8.4
2
Почему женщины убивают
249 оценок
8.4
3
Любовь, смерть и роботы
184 оценки
8.2
4
Формула мести
192 оценки
8.2
5
Благие знамения
164 оценки
Самый популярный фильм
На основе количества оценок, выставленных фильму пользователями «Кино Mail.ru» в 2019 году
Т-34
7.0
3 800 оценок

Никакой заграничный Тони Старк, в навороченном железном костюме сражающийся со странного цвета вымышленным злодеем, не смог превзойти по популярности нашего родного Александра Петрова, в одной тюремной робе бьющего фашистов из самого настоящего Т-34-го. Своей стране — свои герои.

8.2
2
Мстители: Финал
1212 оценок
7.1
3
Капитан Марвел
881 оценка
7.5
4
Балканский рубеж
804 оценки
5.3
5
Спасти Ленинград
791 оценка
Самый популярный сериал
На основе количества оценок, выставленных сериалам пользователями «Кино Mail.ru» только в 2019 году
Игра престолов
Game of Thrones
8.6
1331 оценка

Финал самой эпичной фэнтези-саги в истории телевидения просто не мог не стать событием года и не собрать вокруг себя огромную аудиторию, которая, заливаясь слезами и захлебываясь самыми разными эмоциями, прощалась не столько с проектом, сколько с целым периодом в своей жизни. Что поделать, валар моргулис — смертны не только люди, но и герои любимых сериалов.

6.1
2
Султан моего сердца
1 226 оценок
7.8
3
Годунов
1030 оценок
6.7
4
Мылодрама
721 оценка
6.8
5
Возмездие
718 оценок

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Рейтинг основан на количестве просмотров фильмов в онлайн-кинотеатре Wink за 2019 год.

1. Король лев

2. Тайная жизнь домашних животных 2

3. Аладдин

4. Оно 2

5. Angry Birds в кино

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Самая популярная актриса
На основе количества посещений страниц актрис, снимавшихся в фильмах и сериалах 2019 года
Дарья Мороз

Несмотря на дебют в нашем рейтинге, в индустрии Дарья Мороз отнюдь не новичок и о народной любви знает не понаслышке. Последнюю она закрепила в этом году провокационной ролью в модном сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки» и не менее заметным появлением в комедии «Триада», где, кстати, снялась вместе с нашей прошлогодней победительницей Любовью Аксеновой. Впереди у Дарьи новые сезоны «Содержанок» и полюбившегося зрителям «Преступления». А также с нетерпением ждем новых ярких работ актрисы. 

2
Светлана Ходченкова
3
Елена Подкаминская
4
Любовь Аксенова
5
Кристина Асмус
6
Ирина Пегова
7
Агата Муцениеце
8
Софья Эрнст
9
Мария Миронова
10
Виктория Исакова
Самый популярный актер
На основе количества посещений страниц актеров, снимавшихся в фильмах и сериалах 2019 года
Александр Петров

Их противостояние становится доброй предновогодней традицией — если в прошлом году Павел Прилучный сместил Александра с занимаемого им в 2017-м году первого места, то в 2019-м Петров вернул себе лидерство. И небезосновательно — мощная военная драма «Т-34», пронзительное высказывание на злобу дня «Текст» и даже небольшая роль у Люка Бессона — Александр не перестает удивлять, а мы не устаем объяснять, почему его стоит полюбить — если вы до сих пор этого не сделали.

2
Павел Прилучный
3
Сергей Бурунов
4
Роман Курцын
5
Владимир Яглыч
6
Кирилл Кяро
7
Андрей Смоляков
8
Павел Деревянко
9
Иван Янковский
10
Евгений Цыганов
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