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3 декабря 2019, Газета.Ruновость

Резкая критика заставила режиссера «Кошек» изменить анимацию

В готовом фильме актеры будут выглядеть иначе, уверяет Том Хупер
Во время загрузки произошла ошибка.

Анимация мюзикла «Кошки» в фильме будет отличаться от той, которую зрители увидели в первых трейлерах картины. Об этом режиссер Том Хупер рассказал в интервью Empire. По словам Хупера, негативный отклик на видео удивил его:

Я был потрясен, я совсем не думал, что там есть что-то противоречивое. Забавно, что «Кошки» стали темой для обсуждения номер один в мире, по крайней мере, на несколько часов.
Том Хупер

Хупер заверил, что после выхода первого трейлера художники продолжили работать над анимацией, а зрительский фидбэк помог исправить недочеты. «Мы закончили съемки в марте, и все визуальные эффекты были на ранней стадии. Некоторые резкие комментарии помогли найти ключ к тому, как можно усовершенствовать результат», — отметил режиссер, добавив, что в фильме зрители увидят, что внешний вид кошек поменялся.

Киноадаптация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера расскажет о племени кошек, которое собирается на ежегодный роскошный бал и выбирает ту из них, которая попадет в кошачий рай. В фильме снялись Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Джеймс Корден, Джуди Денч. В России «Кошки» выйдут в прокат 2 января 2020 года.

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Отметим, ранее после критики зрителей создатели фильма «Соник в кино» перерисовали главного персонажа, который, по словам фанатов, в первоначальной версии не был похож на ежа Соника из видеоигр, по которым снята лента.

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