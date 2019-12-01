Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы

13 1917 IMDb8.6 Моя оценка 0 2 уже оценили США, Великобритания / 2019 / 1 ч. 59 мин. / 16+ драма военный исторический Хочу посмотреть 2 Трейлеры Военная драма Сэма Мендеса о двух британских солдатах, которые отправляются в тыл врага, чтобы спасти сослуживцев

14 Маленькие женщины США / 2019 / 2 ч. 15 мин. / 12+ драма мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер Экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт о взрослении четырех сестер, которые сталкиваются с актуальными во все времена проблемами

17 Джентльмены США / 2020 / 1 ч. 53 мин. / 18+ боевик криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры Новая криминальная комедия Гая Ричи об очень британском наркобароне