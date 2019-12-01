Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы

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Самые ожидаемые фильмы зимы 2019—2020

Автор подборки:Кино Mail.ru
Пока мы прощаемся с джедаями и подпеваем жутковатым кошкам, где-то на острове черно-белый Паттинсон сходит с ума, а Земля готовится к очередному вторжению — этой зиме нас уже ничем не удивить
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1
Рождество на двоих
7.193
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
93 уже оценили
США, Великобритания/2019/16+
Расписание и билеты
2Трейлеры2Рецензии
Эмилия Кларк работает эльфом в рождественском магазине и постоянно принимает неверные решения
2
Джуманджи: Новый уровень
781
оценка
IMDb7.0
Моя оценка
0
81 уже оценил
США/2019/1 ч. 54 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры2Рецензии
Сиквел приключенческой экшен-комедии о героях, которые оказываются внутри игры «Джуманджи»
3
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
7.3310
оценок
Моя оценка
0
310 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 25 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры3Рецензии
Второй полнометражный фильм о приключениях сотрудников полиции Барвихи
4
Звездные войны: Скайуокер. Восход
IMDb7.2
Моя оценка
0
5 уже оценили
США/2019/2 ч. 21 мин./16+
Расписание и билеты
4Трейлеры
Финальная часть трилогии о приключениях Рей, Финна и По Дамерона, которые противостоят зловещему Новому порядку
5
Союз спасения
Россия/2019/12+
Расписание и билеты
3Трейлеры
История первой декабристской организации Российской империи «Союз спасения»
6
Кошки
США, Великобритания/2019/2 ч. /12+
4Трейлеры
Экранизация одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера о ежегодном кошачьем бале
7
Вторжение
Россия/2020/12+
Расписание и билеты
4Трейлеры
Спустя три года после падения инопланетного корабля в Чертанове Юля оказывается наделена необычными способностями, а человечеству предстоит пережить новое вторжение
8
Камуфляж и шпионаж
4.914
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
14 уже оценили
США/2019/1 ч. 42 мин./6+
3Трейлеры
Жизнерадостный супершпион и хмурый ученый объединяются ради спасения всего мира
9
Маяк
6.121
оценка
IMDb8.3
Моя оценка
0
21 уже оценил
Канада/2019/1 ч. 50 мин./18+
3Трейлеры
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо в триллере, основанном на древних морских мифах
10
Проклятие
США, Канада/2020/18+
1Трейлер
Ремейк классического хоррора о мстительном и жестоком призраке
11
Барашек Шон: Фермагеддон
4.316
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
16 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2019/6+
1Трейлер
Новые приключения барашка Шона, который помогает инопланетянке отправиться к себе домой
12
Плохие парни навсегда
США/2020/16+
2Трейлеры
Детективы Маркус Бернетт и Майк Лоури возвращаются в третьей части истории о полиции Майами
13
1917
IMDb8.6
Моя оценка
0
2 уже оценили
США, Великобритания/2019/1 ч. 59 мин./16+
2Трейлеры
Военная драма Сэма Мендеса о двух британских солдатах, которые отправляются в тыл врага, чтобы спасти сослуживцев
14
Маленькие женщины
США/2019/2 ч. 15 мин./12+
1Трейлер
Экранизация одноименного романа Луизы Мей Олкотт о взрослении четырех сестер, которые сталкиваются с актуальными во все времена проблемами
15
Прекрасный день по соседству
4.416
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
16 уже оценили
США, Китай/2019/1 ч. 48 мин.
1Трейлер
Том Хэнкс в роли известного американского ведущего популярной детской телепрограммы
16
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
США/2020/18+
2Трейлеры
После того, как их союз с Джокером распался, Харли Квинн объединяется с другими суперзлодейками Готэма
17
Джентльмены
США/2020/1 ч. 53 мин./18+
2Трейлеры
Новая криминальная комедия Гая Ричи об очень британском наркобароне
18
Лед 2
Россия/2020/6+
2Трейлеры
После свадьбы фигуристка Надя и хоккеист Саша преследуют новую мечту — завести ребенка
19
Соник в кино
США, Япония/2020/6+
3Трейлеры
Экранизация видеоигры о сверхскоростном еже и офицере полиции, которые должны остановить эксперименты доктора Роботника
20
Удивительное путешествие доктора Дулиттла
США/2020/12+
1Трейлер
Прославленный ветеринар, говорящий с животными, отправляется на поиски лекарства для юной королевы
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25.12.2019 (среда)
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27.12.2019 (пятница)
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