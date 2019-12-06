13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас

Харви Стивенс сыграл самого жуткого мальчика в истории кино — ребенка-Антихриста Дэмиена Торна в классическом фильме ужасов «Омен» о воцарении сына Сатаны на земле. Свою роль он заполучил в четыре года, сумев убедительнее остальных претендентов напасть на режиссера картины Ричарда Доннера. Во время прослушивания тот попросил детей атаковать себя (по сценарию Дэмиен бросается на свою мать во время венчания). Харви закричал, вцепился режиссеру в лицо и пнул того между ног. Злого мальчика тут же утвердили на роль. К сожалению, она стала единственной в карьере Стивенса. Актерской профессии подросший Харви предпочел торговлю фьючерсами на бирже. В 2006 году он сделал подарок фанатам фильма, появившись в роли журналиста в современном ремейке «Омена». Сейчас Стивенсу 49 лет, он женат, у него двое детей. В 2017 году Харви приговорили к двум годам условно и исправительным работам за нападение на двух велосипедистов, показавших ему неприличный жест. Ну, хотя бы не убил несчастных сатанинским взглядом.