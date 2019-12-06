13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас

Дэйви Чейз — «Звонок»
Дэйви Чейз, сыгравшая жуткую девочку Самару Морган в «Звонке», в следующем году отметит 30-летний юбилей. С возрастом она превратилась в улыбчивую красавицу с идеальной кожей. Дэйви не бросила актерскую карьеру, но в последние 20 лет перебивается лишь эпизодами. Зато у нее богатая криминальная история: в начале 2017 года Чейз арестовали за то, что она оставила умирающего от передозировки мужчину в машине рядом с госпиталем (он скончался), 10 месяцев спустя — за езду на угнанном автомобиле (правда, актриса была всего лишь пассажиром). Осень 2018 года ознаменовалась для Дэйви задержанием за хранение наркотиков. В январе 2019 года актриса вновь на денек наведалась за решетку (журналистам не удалось разведать причину). Ее выпустили под залог в 6 тысяч долларов. В общем, Самара Морган выросла в дрянную девчонку Линдси Лохан, только побледнее.
В резюме Джоделль Ферланд — сплошь хорроры и триллеры. С самого ее детства режиссеры выбирали актрису на роли мертвых девочек, демониц и вампирш. В драме «Королевский госпиталь», американской версии «Королевства» Ларса фон Триера, она сыграла привидение, в «Стране приливов» Терри Гиллиама — странную девочку, болтающую с кукольными головами. Засветилась она и в роли новообращенной вампирши в саге «Сумерки», и в сверхпопулярном «Сверхъестественном». Но самым известным ее проектом стал «Сайлент Хилл». В нем ей достались сразу три роли: девочки Алессы, сожженной на костре, и двух ее воплощений: светлого и демонического. К сожалению, по мере взросления Джоделль ее популярность идет на спад: пока актрисе предлагают съемки лишь в проходных проектах. На сегодня ее самой известной взрослой ролью стала Пятая в научно-фантастическом сериале «Черная материя», но, надеемся, у 25-летней девушки еще все впереди.
Американка с русскими корнями Изабель Фурман сыграла сатанинскую девочку Эстер в фильме ужасов «Дитя тьмы». Прикинувшись милой сироткой, она пробралась в семью Веры Фармиги и Питера Сарсгаарда и чуть не свела их в могилу. Сейчас 22-летняя Изабель продолжает активно сниматься. Например, она прослушивалась на роль Китнисс Эвердин в «Голодных играх». Правда, ее обошла Дженнифер Лоуренс, а Изабель пришлось довольствоваться партией Мирты. Зато позднее она сыграла главную женскую роль в хорроре «Мобильник» по роману Стивена Кинга. А в прошлом году на экраны вышел фильм ужасов «Дальше по коридору» про нехорошую школу-интернат, которой заправляет криповая Ума Турман, а Фурман играет одну из ее учениц.
Трудно поверить, но «Ужас Амитивилля», ремейк одноименного фильма 1979 года, вышел на экраны почти 15 лет назад. За это время Хлоя Морец, сыгравшая мучимую призраками дочку героя Райана Рейнольдса Челси, выросла в популярную актрису со всеми вытекающими: сотни тысяч подписчиков в соцсетях, глянцевые фотосессии, роли в кино, хорошем и не очень, роман с сыном Бекхэмов и тому подобное. Жанр хорроров, кстати, Хлоя бросать не стала, снявшись в ремейках фильмов «Кэрри» («Телекинез», по роману Стивена Кинга) и «Суспирия» (новая версия культового фильма Дарио Ардженто). А вот Изабель Коннер, сыгравшая призрак застреленной девочки и наводившая на зрителей ужас одной улыбкой, с кино завязала, хотя и говорила в интервью, что собирается стать звездой. Чем девушка занимается сейчас, нам выяснить не удалось. Интернет молчит, как и всезнающие соцсети.
Харви Стивенс — «Омен»
Харви Стивенс сыграл самого жуткого мальчика в истории кино — ребенка-Антихриста Дэмиена Торна в классическом фильме ужасов «Омен» о воцарении сына Сатаны на земле. Свою роль он заполучил в четыре года, сумев убедительнее остальных претендентов напасть на режиссера картины Ричарда Доннера. Во время прослушивания тот попросил детей атаковать себя (по сценарию Дэмиен бросается на свою мать во время венчания). Харви закричал, вцепился режиссеру в лицо и пнул того между ног. Злого мальчика тут же утвердили на роль. К сожалению, она стала единственной в карьере Стивенса. Актерской профессии подросший Харви предпочел торговлю фьючерсами на бирже. В 2006 году он сделал подарок фанатам фильма, появившись в роли журналиста в современном ремейке «Омена». Сейчас Стивенсу 49 лет, он женат, у него двое детей. В 2017 году Харви приговорили к двум годам условно и исправительным работам за нападение на двух велосипедистов, показавших ему неприличный жест. Ну, хотя бы не убил несчастных сатанинским взглядом.
Ангелоподобной малышке Хезер О’Рурк прочили большое будущее в Голливуде: в пять лет девочку утвердили на главную роль в фильме ужасов «Полтергейст», одним из продюсеров и сценаристов которого выступил Стивен Спилберг. Ее Кэрол Энн Фрилинг с длинными белоснежными волосами, ставшая проводником для мертвых душ, была настолько поразительной и одновременно пугающей, что фильм получил сразу два сиквела. Критики их разругали, но отметили, что Хезер все равно была прекрасна. К сожалению, жизнь юной актрисы внезапно оборвалась на финальном этапе производства третьей части картины – в 12 лет у О’Рурк остановилось сердце на фоне осложнений из-за неправильно диагностированной болезни. Съемки своих сцен она успела закончить, но в связи с трагическими событиями в ленту внесли ряд изменений. Примечательно, что, помимо Хезер, во время съемок «Полтергейста» умерли еще четыре члена группы, из-за чего фильм до сих пор имеет репутацию проклятого.
Лиза и Луиз Барнс — «Сияние»
Сестры Лиза и Луиз Барнс сыграли мертвых близняшек в фильме ужасов Стэнли Кубрика «Сияние» с Джеком Николсоном в главной роли. С годами картина стала только лучше, и сатанинского вида девочки в голубых платьицах пугают не меньше, чем 40 лет назад. Сейчас Лизе и Луиз по 50 лет, и ни одна из них не стала делать актерскую карьеру. Тем более после ошеломительного успеха «Сияния» режиссеры рассматривали их исключительно в контексте хорроров. Близняшки на них не в обиде: «Мы выглядим пугающе, и даже ничего для этого не делаем», — иронизируют они. Сейчас Лиза — юрист, а Луиз — микробиолог. Сестры ведут общий аккаунт в твиттере @Shining_twins и охотно общаются с фэнами. Можете задать им вопрос, и они на него ответят!
Тай Симпкинс — «Астрал»
Тай Симпкинс — тот самый мальчик, который улетел в астрал и долго не мог вернуться из-за преследовавших его призраков, — впервые появился на телеэкранах в возрасте… трех недель от роду! Так что неудивительно, что его карьера развивалась неплохо еще до съемок в «Астрале» Джеймса Вана. Например, он сыграл сына Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо в «Дороге перемен» (кто бы не мечтал о такой роли?) и поработал с Томом Крузом в «Войне миров» Стивена Спилберга. Впрочем, после «Астрала» у юного актера все стало еще круче: сначала Тая позвали на одну из главных ролей в третью часть «Железного человека», а сразу после — в «Мир Юрского периода». Кстати, в 2019-м его можно было увидеть в финале «Мстителей», в роли все того же — но уже повзрослевшего мальчика, который помогал Тони Старку в «Железном человеке 3». Возможно, мы еще встретим Симпкинса в будущих проектах Marvel.
Роль странноватой девочки Чарли в «Реинкарнации» Ари Астера стала дебютной для 16-летней Милли Шапиро и тут же принесла ей известность. Многие критики провозгласили фильм одним из самых страшных и необычных хорроров XXI века, а героиню Милли тут же внесли в галерею славы самых жутких детишек в истории кино наравне с Самарой Морган из «Звонка» и Дэмиеном Торном из «Омена». Чарли нелюдима, в качестве игрушки у нее фигурка с отрезанной голубиной головой, она постоянно что-то рисует в своем блокноте и издает странные щелчки языком. Необычная внешность самой Шапиро, добавившая жути ее героине, результат генетического заболевания, деформирующего кости черепа, челюстей и ключиц. Что, кстати, совсем не мешает Милли блистать на сцене: она играет в театре, участвуя в бродвейских постановках, а также дает концерты — в дуэте с сестрой Эбигейл они записали уже два альбома. Что касается кино, то Милли продолжает ходить по прослушиваниям и мечтает сняться у Тима Бертона.
Мэдисон Вульф сыграла одержимую девочку из фильма ужасов Джеймса Вана «Заклятие 2». Ради роли миловидная блондинка Мэдисон, похожая на типичную участницу американских конкурсов красоты, превратилась в бледную английскую розу. Она перекрасилась в брюнетку, надела контактные линзы и долго училась имитировать британский акцент. Ее старания не прошли даром: критики высоко оценили как хоррор Вана, так и работу 14-летней артистки Вульф, одержимость бесами которой показалась им весьма убедительной. После «Заклятия» карьера Мэдисон идет как по маслу: именно она сыграла главную роль в милой фэнтези-драме 2017 года «Я сражаюсь с великанами». Еще несколько проектов с ней сейчас находятся в разработке.
Кадры с малышкой Дрю Бэрримор, злобно зыркающей на людишек из языков пламени, видели, кажется, все. В 1984 году экранизация романа Стивена Кинга «Порождающая огонь» про девочку, умеющую в прямом смысле прожигать взглядом своих обидчиков, сделала Дрю звездой. Что с ней происходит сейчас, более-менее известно: она богата, знаменита, продолжает сниматься, продюсирует фильмы. Заполучила собственную звезду на голливудской «Аллее славы», выпустила слезовыжимательную книгу об успешном, но несчастном детстве. За плечами у нее, как и положено настоящей звезде, рехаб, проблемы с алкоголем, романы с мужчинами и женщинами. Забавно при этом, что последним на сегодня большим проектом 44-летней Дрю стал комедийный хоррор «Диета из Санта-Клариты», где та сыграла зомби, питающуюся людьми.
Анна-София Робб — «Жатва»
Анна-София Робб, то ли посланница дьявола, то ли ребенок-ангел из триллера «Жатва» 2007 года, в прошлом году отпраздновала 25-летие. Ее карьера на актерском поприще активно развивается: так, именно ей в 2012 году досталась роль юной Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри», приквеле «Секса в большом городе». А в этом году Анну-Софию можно было увидеть в криминальном сериале Hulu «Притворство», где ее партнерами стали Патриция Аркетт и Хлоя Севиньи.
Канадский актер Дакота Гойо — звезда триллера 2013 года «Мрачные небеса» режиссера Скотта Стюарта, снявшего восьмидесятнические по духу «Легион» и «Пастыря». В «Небесах» 14-летний Дакота становится мишенью инопланетян, охотящихся за детьми и оставляющих на них странные письмена. Мрачный фильм с не менее мрачным (особенно для героя Дакоты) финалом — далеко не первый в карьере актера. До него он, например, сыграл с Хью Джекманом в «Живой стали» и исполнил роль юного Тора в первом фильме популярной франшизы. А сразу после – юного Ноя в эпической драме Даррена Аронофски про всемирный потоп. За несколько лет Дакота вырос в симпатичного 20-летнего юношу и… исчез с экранов. По всей видимости, молодой человек решил отложить актерскую карьеру и сосредоточиться на учебе. На данный момент Гойо не снимается уже больше пяти лет.