31 Мгла 7.6 12241

оценка IMDb7.1 Моя оценка 0 12241 уже оценил США / 2007 / 2 ч. / 16+ триллер ужасы фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер 3 Рецензии Экранизация мрачного рассказа Стивена Кинга с необычной концовкой

35 Попутчик 7.7 193

оценки IMDb7.2 Моя оценка 0 193 уже оценили США / 1986 / 1 ч. 33 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Фильм о том, чем может обернуться случайная встреча на дороге

37 1408 7.6 2772

оценки IMDb6.8 Моя оценка 0 2772 уже оценили США / 2007 / 1 ч. 44 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 4 Рецензии Джон Кьюсак проводит страшную ночь в отеле, одержимом дьяволом

38 Пункт назначения 7.6 2365

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 2365 уже оценили США, Канада / 2000 / 1 ч. 38 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Мистический триллер о неотвратимости судьбы, в котором в роли маньяка выступает сама смерть

40 Кабинет доктора Калигари 7.5 253

оценки IMDb8.0 Моя оценка 0 253 уже оценили Германия / 1920 / 1 ч. 18 мин. / 16+ детектив ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Первый фильм в истории кино, передавший на экране пошатнувшееся состояние человеческого сознания и положивший начало немецкому экспрессионизму

41 Уродцы 7.6 238

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 238 уже оценили США / 1932 / 1 ч. 4 мин. / 16+ драма ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Культовая лента от режиссера «Дракулы» Тода Браунинга о зверствах в мире бродячего цирка, поражающая своей откровенностью

42 Дракула 7.1 317

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 317 уже оценили США / 1931 / 1 ч. 15 мин. / 12+ ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Первая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера с каноничным Дракулой в исполнении легендарного Белы Лугоши

44 Зеркала 7.4 4039

оценок IMDb6.1 Моя оценка 0 4039 уже оценили США, Германия, Румыния / 2008 / 1 ч. 57 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Ремейк южнокорейского ужастика о том, какие опасности таят в себе обычные, казалось бы, зеркала

45 Спуск 7.4 3141

оценка IMDb7.2 Моя оценка 0 3141 уже оценил Великобритания / 2005 / 1 ч. 39 мин. / 16+ приключения ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Несколько молодых девушек оказались заперты в подземном гроте

47 Куб 7.4 1434

оценки IMDb7.1 Моя оценка 0 1434 уже оценили Канада / 1997 / 1 ч. 30 мин. / 16+ триллер ужасы фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Фантастический детектив, снятый всего в одной комнате

49 Кладбище домашних животных 7.3 1104

оценки IMDb6.5 Моя оценка 0 1104 уже оценили США / 1989 / 1 ч. 43 мин. / 16+ драма триллер ужасы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Древнее и заброшенное индейское кладбище принесет немало горя семье Крид

50 Дракула 7.7 3962

оценки IMDb7.4 Моя оценка 0 3962 уже оценили США / 1992 / 2 ч. 8 мин. / 12+ мелодрама ужасы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Экранизация классического готического романа Брэма Стокера

54 Последний дом слева 7.3 379

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 379 уже оценили США / 2009 / 1 ч. 50 мин. / 16+ драма триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Ремейк одноимённого фильма 1972 года о том, на что способны обычные люди, защищая себя и свой дом от матерых преступников

55 У холмов есть глаза 6.9 333

оценки IMDb6.3 Моя оценка 0 333 уже оценили США / 1977 / 1 ч. 29 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Среднестатистическая семья попадает в плен к изуверам

56 Прочь 7.2 2170

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 2170 уже оценили США / 2017 / 1 ч. 44 мин. / 18+ триллер детектив ужасы Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия Темнокожий студент посещает родовое имение своей девушки и узнает ужасную тайну о ее семье

57 Пэрл 6.4 19

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 19 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 42 мин. ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Приквел слэшера Тая Уэста «Х» о безумной героине Мии Гот, устроившей кровавую резню

58 Варвар 6.1 26

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 26 уже оценили США / 2022 / 1 ч. 42 мин. триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Airbnb-хоррор о двух случайных соседях-жильцах арендованного дома, таящего ужас

59 Франкенштейн 7.2 1012

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 1012 уже оценили США / 1931 / 1 ч. 10 мин. ужасы фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Притча о невозможности быть богом и самый первый монстр Франкенштейна в исполнении непревзойденного Бориса Карлоффа

61 Хребет дьявола 7.2 587

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 587 уже оценили Испания, Мексика / 2001 / 1 ч. 46 мин. / 18+ драма ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Мистический триллер от культового режиссера современности Гильермо дель Торо

62 Кристина 7.2 312

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 312 уже оценили США / 1983 / 1 ч. 50 мин. / 16+ драма триллер детектив ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Ужастик по роману Стивена Кинга

63 Музей восковых фигур 7.2 68

оценок IMDb6.1 Моя оценка 0 68 уже оценили США, Великобритания / 1988 / 1 ч. 33 мин. / 16+ комедия ужасы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Таинственный незнакомец открывает в городке музей восковых фигур. В городе начинают пропадать люди, а в музее не хватает экспозиций — жертв опасных убийц

64 Сплит 7.1 7737

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 7737 уже оценили США / 2016 / 1 ч. 57 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 5 Трейлеры 4 Рецензии Мужчина, страдающий расстройством личности, похищает трех молодых девушек

65 Монстро 7.1 3052

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 3052 уже оценили США / 2008 / 1 ч. 21 мин. / 16+ триллер детектив ужасы фантастика Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Проект идеолога сериала «Остаться в живых» о нашествии на Манхэттен ужасного монстра

66 Хижина в лесу 7.1 2702

оценки IMDb7.0 Моя оценка 0 2702 уже оценили США / 2011 / 1 ч. 35 мин. / 18+ комедия триллер ужасы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер 10 Рецензии Шумная компания из пяти друзей сбегает на уикенд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину и ночью, наполненной ужасом и кровью, подвергается нападению жутких сверхъестественных существ

68 Оно 7.4 2584

оценки IMDb7.3 Моя оценка 0 2584 уже оценили США, Канада / 2017 / 2 ч. 15 мин. / 18+ драма приключения ужасы Хочу посмотреть 4 Трейлеры 21 Рецензии Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом

69 Оно 2 6.9 11970

оценок IMDb6.5 Моя оценка 0 11970 уже оценили США, Канада / 2019 / 2 ч. 49 мин. / 18+ ужасы Хочу посмотреть 2 Трейлеры 5 Рецензии Вторая часть легендарного романа Стивена Кинга. Оно пробуждается спустя 27 лет, чтобы вновь насытиться человеческими страхами, и повзрослевший «Клуб неудачников» возвращается в Дерри, чтобы снова сразиться со зловещим клоуном Пеннивайзом

70 Райское озеро 7.1 1439

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 1439 уже оценили Великобритания / 2008 / 1 ч. 31 мин. / 18+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер 5 Рецензии Приятный уикенд вдвоем на берегу Райского озера оборачивается для героев смертельными играми с агрессивными подростками

71 Полтергейст 7.1 1164

оценки IMDb7.3 Моя оценка 0 1164 уже оценили США / 1982 / 1 ч. 54 мин. / 18+ ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер История о странном присутствии в доме некой страшной силы, мешающей жить его обитателям

72 Детские игры 6.2 102

оценки IMDb6.6 Моя оценка 0 102 уже оценили США / 1988 / 1 ч. 27 мин. / 16+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Фильм ужасов, в котором кукла, размером с трехлетнего ребенка, с легкостью убивает взрослых людей