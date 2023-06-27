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Кино Mail.ruПодборки

Топ-100 фильмов ужасов

Любите пугаться? Тогда наша подборка 100 лучших фильмов ужасов в истории кино – специально для вас. От «Изгоняющего дьявола» и «Омена» до «Сияния» и «Чужого» – пересматриваем самые страшные и культовые ужастики от непревзойденных мастеров жанра
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Чужой
820746
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
20746 уже оценили
США, Великобритания/1979/1 ч. 56 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Команда космического корабля высаживается на незнакомой планете, где астронавтов поджидают неизвестные науке жуткие твари
2
Сияние
7.89920
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
9920 уже оценили
США, Великобритания/1980/2 ч. 24 мин./18+
1Трейлер6Рецензии
Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о писателе и его семье, которые поселяются в таинственной гостинице во время мертвого сезона
3
Изгоняющий дьявола
7.52574
оценки
IMDb8.1
Моя оценка
0
2574 уже оценили
США/1973/2 ч. 2 мин./18+
1Трейлер
Классический хоррор Уильяма Фридкина об обряде экзорцизма
4
Нечто
7.86158
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
6158 уже оценили
США/1982/1 ч. 49 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Антарктическая экспедиция сталкивается с кошмарной тварью явно неземного происхождения
5
Омен
7.72850
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
2850 уже оценили
США, Великобритания/1976/1 ч. 51 мин./18+
1Трейлер
Душераздирающая история о воцарении Антихриста на Земле
6
Ребенок Розмари
7.11443
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
1443 уже оценили
США/1968/2 ч. 16 мин./16+
1Трейлер
Молодая пара переезжает в Нью-Йорк, где их соседями оказываются весьма странные пожилые супруги
7
Кошмар на улице Вязов
7.64588
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
4588 уже оценили
США/1984/1 ч. 31 мин./18+
2Трейлеры2Рецензии
Подростки с улицы Вязов отныне не могут спать спокойно — в их сны таинственным образом прокрадывается маньяк с изуродованным лицом
8
Хэллоуин
6.71225
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1225 уже оценили
США/1978/1 ч. 31 мин./16+
1Трейлер
Маньяк-психопат сбегает из больницы и начинает охоту на жителей небольшого городка
9
Ночь живых мертвецов
71591
оценка
IMDb7.8
Моя оценка
0
1591 уже оценил
США/1968/1 ч. 36 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Барбара и ее брат Джонни приезжают на кладбище, где на них нападают восставшие из могил мертвецы
10
Техасская резня бензопилой
6.11875
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
1875 уже оценили
США/1974/1 ч. 23 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Культовый хоррор на тему «молодежь и маньяки»
11
Пятница 13-е
6.4167
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
167 уже оценили
США/1980/1 ч. 35 мин.
1Трейлер
История о том, каким «прекрасным» иногда бывает лето в детском лагере
12
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
6.22292
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
2292 уже оценили
США/1999/1 ч. 21 мин./16+
1Трейлер
Документальная съемка приключений трех студентов в лесу в поисках местной легенды — Ведьмы из Блэр
13
Психо
7.96569
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
6569 уже оценили
США/1960/1 ч. 49 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Украв крупную сумму денег у своего начальника, девушка укрывается в придорожном мотеле, которым владеет очень странный парень
14
Птицы
7.61153
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
1153 уже оценили
США/1963/1 ч. 59 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Классический триллер Хичкока
15
Кэрри
7.12998
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
2998 уже оценили
США/1976/1 ч. 38 мин./16+
1Трейлер
Фильм ужасов по роману Стивена Кинга
16
Пила: Игра на выживание
7.75945
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
5945 уже оценили
США, Австралия/2004/1 ч. 43 мин./18+
1Трейлер2Рецензии
Некто затеял жестокую игру с людьми, которых он сам выбирает, ориентируясь на собственные принципы
17
Суспирия
5.8381
оценка
IMDb7.3
Моя оценка
0
381 уже оценил
Италия/1977/1 ч. 38 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Классика фильмов ужасов от признанного короля хоррора
18
Крик
7.6660
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
660 уже оценили
США/1996/1 ч. 51 мин./18+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Легендарный фильм ужасов о маньяке в маске
19
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
7512
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
512 уже оценили
США/1997/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
История о том, как все тайное становится явным
20
Восставший из ада
7.32566
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
2566 уже оценили
Великобритания/1987/1 ч. 34 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Культовый фильм ужасов от режиссера Клайва Бейкера про мужчину, сбежавшего из ада от мучителей-демонов к своей бывшей любовнице
21
Рассвет мертвецов
6.71322
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
1322 уже оценили
США, Италия/1978/2 ч. 6 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Кровавый триллер про нашествие зомби
22
Зловещие мертвецы
7.1429
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
429 уже оценили
США/1981/1 ч. 30 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Компания молодых людей едет в загородный дом, который оказывается полон зловещих духов
23
Зловещие мертвецы 2
7.41585
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1585 уже оценили
США/1987/1 ч. 24 мин./18+
1Рецензия
Романтический уикенд в лесу оборачивается войной с демонами-убийцами
24
Челюсти
76246
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
6246 уже оценили
США/1975/2 ч. 4 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
До сего момента непревзойденная классика «акульего триллера»
25
Звонок
7.1147
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
147 уже оценили
Япония/1998/1 ч. 36 мин.
1Трейлер
Молодая репортерша расследует загадочное суеверие о смертоносной видеокассете
26
Звонок
7.44921
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
4921 уже оценил
США, Япония/2002/1 ч. 55 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Голливудский ремейк японского ужастика про злую девочку и ее жертв
27
Оно
7.15737
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
5737 уже оценили
США, Канада/1990/3 ч. 12 мин./18+
1Трейлер
Ужастик про кровожадного клоуна по роману Стивена Кинга
28
Заклятие
7.57905
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
7905 уже оценили
США/2013/1 ч. 52 мин./16+
6Трейлеры17Рецензии
Супружеская пара демонологов помогает семье, которая живет в доме с привидениями
29
Астрал
7.25957
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
5957 уже оценили
США, Канада/2010/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Родители пытаются изгнать бесов из своего сына, впавшего в состояние комы
30
От заката до рассвета
7.87038
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
7038 уже оценили
США/1996/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Клуни и Тарантино отбиваются от вампиров
31
Мгла
7.612241
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
12241 уже оценил
США/2007/2 ч. /16+
1Трейлер3Рецензии
Экранизация мрачного рассказа Стивена Кинга с необычной концовкой
32
Мизери
7.81139
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
1139 уже оценили
США/1990/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
После аварии на занесенной снегом дороге писатель попадает в дом к своей преданной поклоннице, которая не собирается выпускать его просто так
33
28 дней спустя
7.54260
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
4260 уже оценили
Великобритания/2002/1 ч. 53 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Увлекательный зомби-хоррор про нашествие живых мертвецов на многострадальную Землю
34
28 недель спустя
7.1787
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
787 уже оценили
Испания, Великобритания/2007/1 ч. 40 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Выжившие после эпидемии британцы находятся под полным контролем сил НАТО. Вирус, однако, не подчиняется никому
35
Попутчик
7.7193
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
193 уже оценили
США/1986/1 ч. 33 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Фильм о том, чем может обернуться случайная встреча на дороге
36
Обитель зла
7.65326
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
5326 уже оценили
Германия, Великобритания, Франция/2002/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Популярнейшая адаптация компьютерной игры Resident Evil
37
1408
7.62772
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
2772 уже оценили
США/2007/1 ч. 44 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Джон Кьюсак проводит страшную ночь в отеле, одержимом дьяволом
38
Пункт назначения
7.62365
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
2365 уже оценили
США, Канада/2000/1 ч. 38 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Мистический триллер о неотвратимости судьбы, в котором в роли маньяка выступает сама смерть
39
Носферату, симфония ужаса
7.2386
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
386 уже оценили
Германия/1922/1 ч. 34 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
Истоки вампирского кино в классическом фильме ужасов от Фридриха Вильгельма Мурнау об инфернальном графе Орлоке
40
Кабинет доктора Калигари
7.5253
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
253 уже оценили
Германия/1920/1 ч. 18 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Первый фильм в истории кино, передавший на экране пошатнувшееся состояние человеческого сознания и положивший начало немецкому экспрессионизму
41
Уродцы
7.6238
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
238 уже оценили
США/1932/1 ч. 4 мин./16+
1Трейлер
Культовая лента от режиссера «Дракулы» Тода Браунинга о зверствах в мире бродячего цирка, поражающая своей откровенностью
42
Дракула
7.1317
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
317 уже оценили
США/1931/1 ч. 15 мин./12+
1Трейлер2Рецензии
Первая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера с каноничным Дракулой в исполнении легендарного Белы Лугоши
43
Ключ от всех дверей
7.53374
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
3374 уже оценили
США, Германия/2005/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Молодая девушка устраивается работать сиделкой к умирающему старику и оказывается впутанной в странные события, связанные с прошлым старого дома
44
Зеркала
7.44039
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
4039 уже оценили
США, Германия, Румыния/2008/1 ч. 57 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Ремейк южнокорейского ужастика о том, какие опасности таят в себе обычные, казалось бы, зеркала
45
Спуск
7.43141
оценка
IMDb7.2
Моя оценка
0
3141 уже оценил
Великобритания/2005/1 ч. 39 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Несколько молодых девушек оказались заперты в подземном гроте
46
Поезд в Пусан
7.41968
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
1968 уже оценили
Южная Корея/2016/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть за 1 р.
6Трейлеры2Рецензии
Пассажирам поезда, следующего из Сеула в Пусан, приходится противостоять страшному вирусу
47
Куб
7.41434
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
1434 уже оценили
Канада/1997/1 ч. 30 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Фантастический детектив, снятый всего в одной комнате
48
Факультет
7.41274
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
1274 уже оценили
США/1998/1 ч. 44 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Подростковый ужастик о нашествии инопланетян на американский колледж
49
Кладбище домашних животных
7.31104
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
1104 уже оценили
США/1989/1 ч. 43 мин./16+
1Трейлер
Древнее и заброшенное индейское кладбище принесет немало горя семье Крид
50
Дракула
7.73962
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
3962 уже оценили
США/1992/2 ч. 8 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Экранизация классического готического романа Брэма Стокера
51
Сайлент Хилл
7.32845
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
2845 уже оценили
США, Канада, Франция, Япония/2006/2 ч. 5 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Экранное воплощение компьютерной игры-ужастика, получившееся страшнее оригинала
52
Коллекционер
7.31711
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
1711 уже оценили
США/2009/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Вломившись в чужой дом для ограбления, вор сталкивается с более изощренным преступником
53
Джиперс Криперс
7.3596
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
596 уже оценили
США, Германия/2001/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Умный хоррор о том, как подростков преследует доселе невиданное существо
54
Последний дом слева
7.3379
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
379 уже оценили
США/2009/1 ч. 50 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Ремейк одноимённого фильма 1972 года о том, на что способны обычные люди, защищая себя и свой дом от матерых преступников
55
У холмов есть глаза
6.9333
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
333 уже оценили
США/1977/1 ч. 29 мин./16+
1Трейлер
Среднестатистическая семья попадает в плен к изуверам
56
Прочь
7.22170
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
2170 уже оценили
США/2017/1 ч. 44 мин./18+
2Трейлеры1Рецензия
Темнокожий студент посещает родовое имение своей девушки и узнает ужасную тайну о ее семье
57
Пэрл
6.419
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
19 уже оценили
США/2022/1 ч. 42 мин.
1Трейлер
Приквел слэшера Тая Уэста «Х» о безумной героине Мии Гот, устроившей кровавую резню
58
Варвар
6.126
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
26 уже оценили
США/2022/1 ч. 42 мин.
1Трейлер
Airbnb-хоррор о двух случайных соседях-жильцах арендованного дома, таящего ужас
59
Франкенштейн
7.21012
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
1012 уже оценили
США/1931/1 ч. 10 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Притча о невозможности быть богом и самый первый монстр Франкенштейна в исполнении непревзойденного Бориса Карлоффа
60
Другие
811860
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
11860 уже оценили
США, Испания, Италия, Франция/2001/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Талантливый хоррор про дом с призраками
61
Хребет дьявола
7.2587
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
587 уже оценили
Испания, Мексика/2001/1 ч. 46 мин./18+
1Трейлер1Рецензия
Мистический триллер от культового режиссера современности Гильермо дель Торо
62
Кристина
7.2312
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
312 уже оценили
США/1983/1 ч. 50 мин./16+
1Трейлер
Ужастик по роману Стивена Кинга
63
Музей восковых фигур
7.268
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
68 уже оценили
США, Великобритания/1988/1 ч. 33 мин./16+
1Трейлер
Таинственный незнакомец открывает в городке музей восковых фигур. В городе начинают пропадать люди, а в музее не хватает экспозиций — жертв опасных убийц
64
Сплит
7.17737
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
7737 уже оценили
США/2016/1 ч. 57 мин./16+
5Трейлеры4Рецензии
Мужчина, страдающий расстройством личности, похищает трех молодых девушек
65
Монстро
7.13052
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
3052 уже оценили
США/2008/1 ч. 21 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Проект идеолога сериала «Остаться в живых» о нашествии на Манхэттен ужасного монстра
66
Хижина в лесу
7.12702
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
2702 уже оценили
США/2011/1 ч. 35 мин./18+
1Трейлер10Рецензии
Шумная компания из пяти друзей сбегает на уикенд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину и ночью, наполненной ужасом и кровью, подвергается нападению жутких сверхъестественных существ
67
Рассвет мертвецов
7.12067
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
2067 уже оценили
США, Канада, Франция, Япония/2004/1 ч. 41 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Ремейк одноименного зомби-ужастика Джорджа Ромеро
68
Оно
7.42584
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
2584 уже оценили
США, Канада/2017/2 ч. 15 мин./18+
4Трейлеры21Рецензии
Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом
69
Оно 2
6.911970
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
11970 уже оценили
США, Канада/2019/2 ч. 49 мин./18+
2Трейлеры5Рецензии
Вторая часть легендарного романа Стивена Кинга. Оно пробуждается спустя 27 лет, чтобы вновь насытиться человеческими страхами, и повзрослевший «Клуб неудачников» возвращается в Дерри, чтобы снова сразиться со зловещим клоуном Пеннивайзом
70
Райское озеро
7.11439
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
1439 уже оценили
Великобритания/2008/1 ч. 31 мин./18+
1Трейлер5Рецензии
Приятный уикенд вдвоем на берегу Райского озера оборачивается для героев смертельными играми с агрессивными подростками
71
Полтергейст
7.11164
оценки
IMDb7.3
Моя оценка
0
1164 уже оценили
США/1982/1 ч. 54 мин./18+
1Трейлер
История о странном присутствии в доме некой страшной силы, мешающей жить его обитателям
72
Детские игры
6.2102
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
102 уже оценили
США/1988/1 ч. 27 мин./16+
1Трейлер
Фильм ужасов, в котором кукла, размером с трехлетнего ребенка, с легкостью убивает взрослых людей
73
Приют
7.33076
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
3076 уже оценили
Испания, Мексика/2007/1 ч. 45 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
В доме своего детства женщина находит свою смерть
74
Тихое место
7.11158
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1158 уже оценили
США/2018/1 ч. 35 мин./18+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры8Рецензии
История одной семьи, обитающей на ферме, которую терроризирует сверхъестественное зло — любой звук или произнесенное слово могут спровоцировать монстров на смертельное нападение
75
Затащи меня в Ад
7.1719
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
719 уже оценили
США/2009/1 ч. 39 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Страшная ведьма проклинает сотрудницу банка за то, что та отказала ей в продлении кредита на жилье
76
30 дней ночи
7.1585
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
585 уже оценили
США, Новая Зеландия/2007/1 ч. 53 мин./18+