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1 Трейлер 3 Рецензии
Экранизация мрачного рассказа Стивена Кинга с необычной концовкой
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После аварии на занесенной снегом дороге писатель попадает в дом к своей преданной поклоннице, которая не собирается выпускать его просто так
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Увлекательный зомби-хоррор про нашествие живых мертвецов на многострадальную Землю
34
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Выжившие после эпидемии британцы находятся под полным контролем сил НАТО. Вирус, однако, не подчиняется никому
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Фильм о том, чем может обернуться случайная встреча на дороге
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Джон Кьюсак проводит страшную ночь в отеле, одержимом дьяволом
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Мистический триллер о неотвратимости судьбы, в котором в роли маньяка выступает сама смерть
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Расписание и билеты
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Истоки вампирского кино в классическом фильме ужасов от Фридриха Вильгельма Мурнау об инфернальном графе Орлоке
40
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Первый фильм в истории кино, передавший на экране пошатнувшееся состояние человеческого сознания и положивший начало немецкому экспрессионизму
41
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1 Трейлер
Культовая лента от режиссера «Дракулы» Тода Браунинга о зверствах в мире бродячего цирка, поражающая своей откровенностью
42
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Первая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера с каноничным Дракулой в исполнении легендарного Белы Лугоши
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Молодая девушка устраивается работать сиделкой к умирающему старику и оказывается впутанной в странные события, связанные с прошлым старого дома
44
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1 Трейлер 1 Рецензия
Ремейк южнокорейского ужастика о том, какие опасности таят в себе обычные, казалось бы, зеркала
45
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3141 уже оценил
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Несколько молодых девушек оказались заперты в подземном гроте
47
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Фантастический детектив, снятый всего в одной комнате
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1 Трейлер
Древнее и заброшенное индейское кладбище принесет немало горя семье Крид
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Экранизация классического готического романа Брэма Стокера
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Экранное воплощение компьютерной игры-ужастика, получившееся страшнее оригинала
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1 Трейлер 1 Рецензия
Ремейк одноимённого фильма 1972 года о том, на что способны обычные люди, защищая себя и свой дом от матерых преступников
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1 Трейлер
Среднестатистическая семья попадает в плен к изуверам
56
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2 Трейлеры 1 Рецензия
Темнокожий студент посещает родовое имение своей девушки и узнает ужасную тайну о ее семье
57
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1 Трейлер
Приквел слэшера Тая Уэста «Х» о безумной героине Мии Гот, устроившей кровавую резню
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1 Трейлер
Airbnb-хоррор о двух случайных соседях-жильцах арендованного дома, таящего ужас
59
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1 Трейлер 1 Рецензия
Притча о невозможности быть богом и самый первый монстр Франкенштейна в исполнении непревзойденного Бориса Карлоффа
61
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587 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Мистический триллер от культового режиссера современности Гильермо дель Торо
62
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312 уже оценили
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1 Трейлер
Ужастик по роману Стивена Кинга
63
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1 Трейлер
Таинственный незнакомец открывает в городке музей восковых фигур. В городе начинают пропадать люди, а в музее не хватает экспозиций — жертв опасных убийц
64
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7737 уже оценили
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5 Трейлеры 4 Рецензии
Мужчина, страдающий расстройством личности, похищает трех молодых девушек
65
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3052 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Проект идеолога сериала «Остаться в живых» о нашествии на Манхэттен ужасного монстра
66
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1 Трейлер 10 Рецензии
Шумная компания из пяти друзей сбегает на уикенд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину и ночью, наполненной ужасом и кровью, подвергается нападению жутких сверхъестественных существ
67
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2067 уже оценили
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1 Трейлер 3 Рецензии
Ремейк одноименного зомби-ужастика Джорджа Ромеро
68
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2584 уже оценили
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4 Трейлеры 21 Рецензии
Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены помериться силами со злобным клоуном Пеннивайзом
69
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11970 уже оценили
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2 Трейлеры 5 Рецензии
Вторая часть легендарного романа Стивена Кинга. Оно пробуждается спустя 27 лет, чтобы вновь насытиться человеческими страхами, и повзрослевший «Клуб неудачников» возвращается в Дерри, чтобы снова сразиться со зловещим клоуном Пеннивайзом
70
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1439 уже оценили
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1 Трейлер 5 Рецензии
Приятный уикенд вдвоем на берегу Райского озера оборачивается для героев смертельными играми с агрессивными подростками
71
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1164 уже оценили
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1 Трейлер
История о странном присутствии в доме некой страшной силы, мешающей жить его обитателям
72
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102 уже оценили
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1 Трейлер
Фильм ужасов, в котором кукла, размером с трехлетнего ребенка, с легкостью убивает взрослых людей
73
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3076 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
В доме своего детства женщина находит свою смерть
74
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1158 уже оценили
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4 Трейлеры 8 Рецензии
История одной семьи, обитающей на ферме, которую терроризирует сверхъестественное зло — любой звук или произнесенное слово могут спровоцировать монстров на смертельное нападение
75
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719 уже оценили
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1 Трейлер 4 Рецензии
Страшная ведьма проклинает сотрудницу банка за то, что та отказала ей в продлении кредита на жилье
76
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585 уже оценили
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