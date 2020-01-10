Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов

От Клинта Иствуда и Дэвида Финчера до Греты Гервиг и Уэса Андерсона — для преданных любителей киноискусства «Кино Mail.ru» рассказывает о самых лакомых и интересных новинках российского проката 2020 года
В свои неполные девяносто Клинт Иствуд продолжает удивлять чутким отношением к историям «маленького человека», который попадает в мясорубку жизненных обстоятельств и обнаруживает в себе силы выстаивать против них. Герой его новой драмы, основанной на реальных событиях лета 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте, — простой охранник, который совершает героический поступок, но становится жертвой травли со стороны газетчиков и ФБР. Если в свой предыдущий фильм «Наркокурьер» автор вместе с собственным исполнением привнес рефлексии и личных жизненных сожалений, то на этот раз Иствуд остается за камерой, выдвигая на первый план лицо малоизвестного актера в ансамбле таких звезд, как Сэм Рокуэлл и Кэти Бейтс.
Кажется, 2020-й можно негласно провозглашать годом Роберта Паттинсона, который появится на экранах сразу в трех неординарных проектах (впрочем, иных у него никогда и не было). «Маяк» — вторая режиссерская работа американца Роберта Эггерса, в 2015-м заявившего о себе дебютной «Ведьмой», фольклорной сказкой-хоррором, выдержанной в затемненных, почти черно-белых красках. В этот раз Эггерс использует монохром по полной программе и помещает героев Паттинсона и Уиллема Дефо (единственные персонажи фильма, не считая, разве что, русалки) в экспрессионизм пустынного острова с маяком, где они пьют, танцуют и сходят с ума.
Одна из главных актрис, а теперь еще и режиссеров американского независимого кино Грета Гервиг снимает свою вторую картину. Рассказав о проблемах взросления на материале личных переживаний в дебютной — честной и трогательной — «Леди Берд», Гервиг продолжает исследовать ту же тему, но на этот раз обращаясь к классике американской литературы. «Маленькие женщины» — это история четырех непохожих друг на друга сестер семейства Марч, чья юность выпала на годы Гражданской войны в США. Испытывать первую любовь, горькие разочарования, томительную разлуку и искать свое место в жизни под бдительным взором Мэрил Стрип предстоит главным модникам голливудской тусовки — Сирше Ронан, Эмме Уотсон, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе.
Фильм закрытия Каннского кинофестиваля-2019, рассказывающий о детях и подростках с аутизмом и людях, которые каждый свой день посвящают работе с теми, кто нуждается в помощи. В 2011-м авторы «Особенных», Оливье Накаш и Эрик Толедано, сняли одну из самых успешных французских драмеди как минимум последних десяти лет — «1+1». В своей новой картине они затрагивают неудобные темы и говорят о важных социальных проблемах, используя юмор, талант Венсана Касселя и Реды Катеба, а также искренность и неподдельные эмоции настоящих подростков-аутистов, снявшихся в ленте.
Вслед за своими коллегами по голливудскому цеху покорять внеземные просторы теперь отправляется Ева Грин, а космос снова оказывается способом поговорить о том, что важно здесь, на Земле. Героиня Грин — астронавт, тяжело переживающая расставания со своей маленькой дочерью, которая не очень понимает, что ее маме делать на «далеких планетах», будь то Марс или Казахстан, где находится крупнейший в мире космодром «Байконур». Кстати, для российских зрителей это еще один повод для любопытства, ведь большая часть съемок проходила на самом космодроме, а также в подмосковном Звездном городке.
Для тех, кто соскучился по пластилиновой анимации и неравнодушен к очаровательному юмору «Побега из курятника» и «Уоллеса и Громита», в конце января выходит продолжение семейного мультфильма о барашке Шоне, усыпанного вниманием престижных премий и фестивалей, включая номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В новой части приключенческой комедии на ферму Шона приземляется овечка-инопланетянка, и герой вместе со своими друзьями должен совершить один маленький шаг для овечки и огромный скачок для всего овечества — попытаться отправить гостью домой. Для пущего эффекта создатели наполнили картину не только пластилином, но и отсылками к классике фантастического жанра — от «Контакта» Земекиса до «Космической одиссеи» Кубрика.
Уже сама перестановка имен в названии новой экранизации сказок братьев Гримм намекает на то, что это будет необычный ужастик, а судя по трейлеру, еще и очень стильный, атмосферный и, хочется верить, пугающий. Тем более, что в главной роли — София Лиллис, рыжеволосая звезда главного хоррора 2017 года о зловещем танцующем клоуне. Режиссер обещает зрителям завуалированную историю взросления о сестре и брате, которые отправляются в темный лес, чтобы найти еду или возможность подработать, а натыкаются на обитель зла.
Исторический триллер Романа Полански о деле еврейского офицера Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже, был показан на Венецианском кинофестивале. Помимо обсуждения его художественных достоинств, зрители заговорили о фильме в контексте движения #metoo, заставившего вспомнить о той противоречивой ситуации, в которой уже долгие годы находится сам Полански. А после новых обвинений и скандала на французском предпоказе картины публика еще громче заспорила на тему, нужно ли отделять провинившегося создателя от его творения, и если нет, то стоит ли вообще разрешать ему снимать кино, а зрителям — его смотреть. Что ж, пусть каждый решит это сам для себя. К слову, в Венеции «Офицер и шпион» был удостоен гран-при жюри.
Голливуд продолжает являть миру свою темную сторону, рассказывая о могущественных злодеях из индустрии кино и телевидения и их жертвах, которые находят в себе смелость рассказать правду. В 2019 году о Роджере Айлзе, влиятельнейшем генеральном директоре Fox News Channel, вышло сразу два проекта — мини-сериал «Самый громкий голос» с Расселом Кроу в главной роли и драма «Скандал», где медиамагната изобразил Джон Литгоу. Однако в фильме первый план отведен трем сотрудницам канала, которых сыграли Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби, — именно им предстоит разоблачить и свергнуть с трона своего босса.
Время вестернов давно ушло, однако режиссеры периодически возвращаются к этому специфичному жанру, чтобы попытаться использовать его в разрезе актуальных тем или же просто сделать добротное кино. Кажется, Джастину Курзелю удалось и то, и другое. «Подлинная история банды Келли» — это рассказ об одном из самых противоречивых персонажей мировой криминальной хроники, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом. Кстати, играющий его Рассел Кроу в 2010-м уже представал в образе настоящего Робина Гуда — актер вообще хорош и опытен в историческом кино. Ну а главной звездой здесь оказывается один из самых интересных молодых актеров Джордж Маккэй, компанию которому составляют Чарли Ханнэм и Николас Холт.
Пока кинематографисты со всего мира — от Гильермо дель Торо до российских аниматоров — готовят свои версии классической сказки Карло Коллоди, режиссер Маттео Гарроне выпускает красивую костюмную киноленту о деревянной кукле с длинным носом. Картину одного из самых необычных итальянских авторов сравнивают с фильмами Тима Бертона из-за ее загадочности и мрачного изящества, роль мастера Джепетто исполняет звезда итальянского кино Роберто Бениньи, а позврослевшую (почему-то) Мальвину играет голубоволосая красавица Марина Вакт.
Фэнтезийная приключенческая комедия «Папина дочка» — новая лента Мишеля Хазанавичуса, в 2011 году прогремевшего на весь мир своим «Артистом», удивительно талантливой стилизацией под немое кино. С тех пор режиссер выпустил два не то чтобы сильно заметных фильма, но на этот раз у него есть все шансы вернуть внимание широкой публики. Пригласив на главную роль звезду французского кино Омара Си («1+1»), Хазанавичус погрузит зрителей в сны маленькой девочки, где воплощаются невероятные приключения из сказок ее любящего отца. Приблизится ли картина к «Артисту» по изобретательности и трогательности, узнаем совсем скоро.
Дебютная режиссерская киноработа актера Григория Добрыгина, целый год путешествовавшая по кинофестивалям — от Роттердама до «Кинотавра», наконец добирается и до широкого проката, радуя киноманов возможностью увидеть редкое качественное российское инди-кино, да еще и с Юлией Пересильд в главной роли. Ее героиня вместе с мужем живет где-то в безвременье на отшибе России среди снегов и туманов (прекрасная фактура для камеры выдающегося оператора Михаила Кричмана), пока однажды привычное существование семьи не переворачивается из-за случайного знакомства в интернете. С амбициозным слоганом «Полеты во сне и наяву», отсылающим к программному кинопроизведению эпохи застоя, «Sheena667» — несомненно, одна из самых ожидаемых отечественных новинок.
Анна Меликян, автор двух заметных российских драм «Русалка» и «Звезда», пробует себя в новом жанре — научно-фантастическом триллере «Фея», который должен стать завершением этой условной трилогии. Константин Хабенский играет циничного создателя видеоигр, чья жизнь меняется после встречи с молодой экоактивисткой, которая открывает ему глаза на то, что мир не ограничивается только обычной и виртуальной реальностями. Говоря об изображении виртуального мира, создатели упоминают «Ведьмака», а в сюжетной завязке фигурирует негативное влияние компьютерных игр — чувства геймеров могут оказаться в опасности.
Дебютантка Отем ДеУайлд задает экранизации знаменитого романа Джейн Остин бодрый ритм и стильное повествование — сказывается то, что до этого Уайлд была известна прежде всего как фотограф и клипмейкер. «Эмма» — история молодой (а в исполнении 23-летней Ани Тейлор-Джой даже юной) состоятельной девушки, которая обожает устраивать чужие браки, но сама не торопится выходить замуж. Развлекать зрителей своим остроумием будет блистательный, как всегда, Билл Найи, а также Каллум Тернер, Миа Гот и Джош О’Коннор, отличившийся ролью принца Уэлльского в третьем сезоне нашумевшего сериала «Корона».
В 2015 году никому не известный шведский телережиссер Дэвид Сандберг произвел фурор своим получасовым комедийным боевиком о детективе полиции Майами, который из 1985-го попадает в прошлое и вместе с напарником-трицератопсом, Тором и Хакерменом борется с Гитлером. В отличие от своего малобюджетного, но очень смешного и лампового предшественника, «Кунг Фьюри 2» — полнометражное и уже более масштабное зрелище, которое не обойдется одним камео Дэвида Хассельхоффа, а сверкнет звездами величины Арнольда Шварценеггера и Майкла Фассбендера.
Безбашенные Билл и Тед возвращаются в долгожданной третьей части придурковатого хита конца восьмидесятых о путешествиях во времени и рок-н-ролле, подарившего Киану Ривзу путь в большое кино, а нам — один из самых известных мемов с актером. С тех пор прошло много лет, герои стали взрослыми дядьками, но в душе остались все такими же рокерами-раздолбаями, которые не преуспели ни в жизни, ни в браке, ни в осуществлении давнего пророчества, согласно которому они должны спасти вселенную, написав настоящий хит. Когда к Биллу и Теду является пришелец из будущего, чтобы напомнить о предсказании и предостеречь о неминуемой опасности, они отправляются в новое путешествие в компании своих дочерей, которых сыграли две заметные молодые актрисы — Самара Уивинг и звезда «Нетипичного» Бригитт Ланди-Пейн.
Подарок для всех поклонников культового сериала «Клан Сопрано» — полнометражный приквел, действие которого разворачивается в 1960-х годах в Ньюарке. Молодого Тони Сопрано сыграет Майкл Гандольфини, сын актера Джеймса Гандольфини, исполнившего эту же роль в оригинале. Вместе с ним участвовать в уличных разборках будет незаезженный актерский состав в лице Алессандро Ниволы, Билли Магнуссена, Кори Столла и Джона Бернтала. А режиссерское кресло занимает Алан Тейлор — тот факт, что он отвечал за постановку части эпизодов сериала, дает надежду на воссоздание подлинного гангстерского духа.
Режиссер Эдгар Райт зарекомендовал себя в жанре современной британской комедии во главе с Саймоном Пеггом и ко, а в 2017-м продемонстрировал миру свое умение работать со стильным и динамичным экшеном, сняв неожиданного «Малыша на драйве». В 2020-м Райт не перестает удивлять и за основу своего нового проекта берет аллюзию на «Отвращение» Романа Полански. Психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает о девушке, которая одержима сферой фэшн-дизайна. Мистическим образом она попадает в прошлое, где встречает своего кумира. Но оказывается, что Лондон 60-х не так прост, как кажется, и героине приходится столкнуться с неприятными последствиями своего путешествия во времени.
Спустя шесть лет после выхода «Исчезнувшей» Дэвид Финчер снимает для Netflix биографическую драму о Германе Манкевиче — легендарном голливудском сценаристе, работавшим над самой знаменитой картиной Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» и получившим за нее «Оскар». Финчер планировал снимать байопик, сценарий к которому написал его отец, еще после выхода «Игры» в 1997 году, однако в то время студия не захотела выпускать черно-белый фильм. Кевин Спейси, который рассматривался на главную роль, так и не дождался этой возможности — в результате Манкевича сыграет Гари Олдман, а Аманда Сайфред и Лили Коллинз исполнят главные женские роли.
Десятым полнометражным фильмом великого декоратора и стилизатора Уэса Андерсона станет комедийная мелодрама, действие которой развернется в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Новое творение режиссера обещает стать его признанием в любви к журналистам и рассказать сразу три истории, опубликованные в журнале «Французский диспетчер», героями которых станут персонажи в исполнении целой россыпи звезд — от Кейт Уинслет, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс до Бенисио Дель Торо, Билла Мюррея и Тимоти Шаламе.
После выхода скандального «Лета» Серебренникова только ленивый, кажется, не заявлял о своем намерении снять историю советской легенды, включая участника самой группы «Кино» Алексея Рыбина. Пока что на финишную прямую к экранам движется только драма Алексея Учителя «47». Но интересно, что вымышленные события будут разворачиваться уже после смерти Виктора Цоя, а центральным персонажем станет водитель (Евгений Цыганов), в чей автобус врезалась машина рок-звезды на латвийской трассе. Именно ему придется везти тело музыканта из Латвии в Ленинград в сопровождении его родных и близких, среди которых — Марианна Цой (Марьяна Спивак), Наталия Разлогова (Паулина Андреева), Юрий Айзеншпис (Игорь Верник) и маленький сын Цоя, в роли которого снялась 6-летняя дочка Учителя Мария.