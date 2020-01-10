Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов

1 Дело Ричарда Джуэлла IMDb7.7 Моя оценка 0 6 уже оценили США / 2019 / 2 ч. 9 мин. / 18+ драма Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры 1 Рецензия В свои неполные девяносто Клинт Иствуд продолжает удивлять чутким отношением к историям «маленького человека», который попадает в мясорубку жизненных обстоятельств и обнаруживает в себе силы выстаивать против них. Герой его новой драмы, основанной на реальных событиях лета 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте, — простой охранник, который совершает героический поступок, но становится жертвой травли со стороны газетчиков и ФБР. Если в свой предыдущий фильм «Наркокурьер» автор вместе с собственным исполнением привнес рефлексии и личных жизненных сожалений, то на этот раз Иствуд остается за камерой, выдвигая на первый план лицо малоизвестного актера в ансамбле таких звезд, как Сэм Рокуэлл и Кэти Бейтс.

2 Маяк 6.5 28

оценок IMDb7.9 Моя оценка 0 28 уже оценили США, Бразилия, Канада / 2019 / 1 ч. 50 мин. / 18+ драма ужасы фэнтези Расписание и билеты Хочу посмотреть 3 Трейлеры Кажется, 2020-й можно негласно провозглашать годом Роберта Паттинсона, который появится на экранах сразу в трех неординарных проектах (впрочем, иных у него никогда и не было). «Маяк» — вторая режиссерская работа американца Роберта Эггерса, в 2015-м заявившего о себе дебютной «Ведьмой», фольклорной сказкой-хоррором, выдержанной в затемненных, почти черно-белых красках. В этот раз Эггерс использует монохром по полной программе и помещает героев Паттинсона и Уиллема Дефо (единственные персонажи фильма, не считая, разве что, русалки) в экспрессионизм пустынного острова с маяком, где они пьют, танцуют и сходят с ума.

3 Маленькие женщины IMDb8.3 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2019 / 2 ч. 15 мин. / 12+ драма мелодрама Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Одна из главных актрис, а теперь еще и режиссеров американского независимого кино Грета Гервиг снимает свою вторую картину. Рассказав о проблемах взросления на материале личных переживаний в дебютной — честной и трогательной — «Леди Берд», Гервиг продолжает исследовать ту же тему, но на этот раз обращаясь к классике американской литературы. «Маленькие женщины» — это история четырех непохожих друг на друга сестер семейства Марч, чья юность выпала на годы Гражданской войны в США. Испытывать первую любовь, горькие разочарования, томительную разлуку и искать свое место в жизни под бдительным взором Мэрил Стрип предстоит главным модникам голливудской тусовки — Сирше Ронан, Эмме Уотсон, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе.

4 Особенные IMDb7.5 Моя оценка 0 3 уже оценили Франция / 2019 / 1 ч. 55 мин. / 12+ драма комедия Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Фильм закрытия Каннского кинофестиваля-2019, рассказывающий о детях и подростках с аутизмом и людях, которые каждый свой день посвящают работе с теми, кто нуждается в помощи. В 2011-м авторы «Особенных», Оливье Накаш и Эрик Толедано, сняли одну из самых успешных французских драмеди как минимум последних десяти лет — «1+1». В своей новой картине они затрагивают неудобные темы и говорят о важных социальных проблемах, используя юмор, талант Венсана Касселя и Реды Катеба, а также искренность и неподдельные эмоции настоящих подростков-аутистов, снявшихся в ленте.

5 Проксима IMDb6.9 Моя оценка 0 2 уже оценили Германия, Франция / 2019 / 1 ч. 47 мин. / 12+ драма боевик Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Вслед за своими коллегами по голливудскому цеху покорять внеземные просторы теперь отправляется Ева Грин, а космос снова оказывается способом поговорить о том, что важно здесь, на Земле. Героиня Грин — астронавт, тяжело переживающая расставания со своей маленькой дочерью, которая не очень понимает, что ее маме делать на «далеких планетах», будь то Марс или Казахстан, где находится крупнейший в мире космодром «Байконур». Кстати, для российских зрителей это еще один повод для любопытства, ведь большая часть съемок проходила на самом космодроме, а также в подмосковном Звездном городке.

6 Барашек Шон: Фермагеддон 5 19

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 19 уже оценили США, Великобритания, Франция / 2019 / 6+ комедия мультфильмы приключения семейный фантастика фэнтези Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Для тех, кто соскучился по пластилиновой анимации и неравнодушен к очаровательному юмору «Побега из курятника» и «Уоллеса и Громита», в конце января выходит продолжение семейного мультфильма о барашке Шоне, усыпанного вниманием престижных премий и фестивалей, включая номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В новой части приключенческой комедии на ферму Шона приземляется овечка-инопланетянка, и герой вместе со своими друзьями должен совершить один маленький шаг для овечки и огромный скачок для всего овечества — попытаться отправить гостью домой. Для пущего эффекта создатели наполнили картину не только пластилином, но и отсылками к классике фантастического жанра — от «Контакта» Земекиса до «Космической одиссеи» Кубрика.

7 Гретель и Гензель США / 2020 / 16+ триллер ужасы фэнтези Хочу посмотреть 2 Трейлеры Уже сама перестановка имен в названии новой экранизации сказок братьев Гримм намекает на то, что это будет необычный ужастик, а судя по трейлеру, еще и очень стильный, атмосферный и, хочется верить, пугающий. Тем более, что в главной роли — София Лиллис, рыжеволосая звезда главного хоррора 2017 года о зловещем танцующем клоуне. Режиссер обещает зрителям завуалированную историю взросления о сестре и брате, которые отправляются в темный лес, чтобы найти еду или возможность подработать, а натыкаются на обитель зла.

8 Офицер и шпион IMDb7.3 Моя оценка 0 3 уже оценили Италия, Франция / 2019 / 2 ч. 12 мин. / 16+ драма триллер исторический Хочу посмотреть 2 Трейлеры Исторический триллер Романа Полански о деле еврейского офицера Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже, был показан на Венецианском кинофестивале. Помимо обсуждения его художественных достоинств, зрители заговорили о фильме в контексте движения #metoo, заставившего вспомнить о той противоречивой ситуации, в которой уже долгие годы находится сам Полански. А после новых обвинений и скандала на французском предпоказе картины публика еще громче заспорила на тему, нужно ли отделять провинившегося создателя от его творения, и если нет, то стоит ли вообще разрешать ему снимать кино, а зрителям — его смотреть. Что ж, пусть каждый решит это сам для себя. К слову, в Венеции «Офицер и шпион» был удостоен гран-при жюри.

9 Скандал IMDb6.8 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2019 драма биография Хочу посмотреть 3 Трейлеры Голливуд продолжает являть миру свою темную сторону, рассказывая о могущественных злодеях из индустрии кино и телевидения и их жертвах, которые находят в себе смелость рассказать правду. В 2019 году о Роджере Айлзе, влиятельнейшем генеральном директоре Fox News Channel, вышло сразу два проекта — мини-сериал «Самый громкий голос» с Расселом Кроу в главной роли и драма «Скандал», где медиамагната изобразил Джон Литгоу. Однако в фильме первый план отведен трем сотрудницам канала, которых сыграли Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби, — именно им предстоит разоблачить и свергнуть с трона своего босса.