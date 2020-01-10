Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
10 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» онлайн
50 фильмов
От «Джокера» до Тарантино: 50 лучших фильмов 2019 года
50 фильмов
Отличные фильмы последних лет, которые вы могли пропустить
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге

Самые ожидаемые фильмы 2020: версия для киноманов

Автор подборки:Кино Mail.ru
От Клинта Иствуда и Дэвида Финчера до Греты Гервиг и Уэса Андерсона — для преданных любителей киноискусства «Кино Mail.ru» рассказывает о самых лакомых и интересных новинках российского проката 2020 года
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Дело Ричарда Джуэлла
IMDb7.7
Моя оценка
0
6 уже оценили
США/2019/2 ч. 9 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры1Рецензия
В свои неполные девяносто Клинт Иствуд продолжает удивлять чутким отношением к историям «маленького человека», который попадает в мясорубку жизненных обстоятельств и обнаруживает в себе силы выстаивать против них. Герой его новой драмы, основанной на реальных событиях лета 1996 года во время Олимпийских игр в Атланте, — простой охранник, который совершает героический поступок, но становится жертвой травли со стороны газетчиков и ФБР. Если в свой предыдущий фильм «Наркокурьер» автор вместе с собственным исполнением привнес рефлексии и личных жизненных сожалений, то на этот раз Иствуд остается за камерой, выдвигая на первый план лицо малоизвестного актера в ансамбле таких звезд, как Сэм Рокуэлл и Кэти Бейтс.
2
Маяк
6.528
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
28 уже оценили
США, Бразилия, Канада/2019/1 ч. 50 мин./18+
Расписание и билеты
3Трейлеры
Кажется, 2020-й можно негласно провозглашать годом Роберта Паттинсона, который появится на экранах сразу в трех неординарных проектах (впрочем, иных у него никогда и не было). «Маяк» — вторая режиссерская работа американца Роберта Эггерса, в 2015-м заявившего о себе дебютной «Ведьмой», фольклорной сказкой-хоррором, выдержанной в затемненных, почти черно-белых красках. В этот раз Эггерс использует монохром по полной программе и помещает героев Паттинсона и Уиллема Дефо (единственные персонажи фильма, не считая, разве что, русалки) в экспрессионизм пустынного острова с маяком, где они пьют, танцуют и сходят с ума.
3
Маленькие женщины
IMDb8.3
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2019/2 ч. 15 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер
Одна из главных актрис, а теперь еще и режиссеров американского независимого кино Грета Гервиг снимает свою вторую картину. Рассказав о проблемах взросления на материале личных переживаний в дебютной — честной и трогательной — «Леди Берд», Гервиг продолжает исследовать ту же тему, но на этот раз обращаясь к классике американской литературы. «Маленькие женщины» — это история четырех непохожих друг на друга сестер семейства Марч, чья юность выпала на годы Гражданской войны в США. Испытывать первую любовь, горькие разочарования, томительную разлуку и искать свое место в жизни под бдительным взором Мэрил Стрип предстоит главным модникам голливудской тусовки — Сирше Ронан, Эмме Уотсон, Флоренс Пью и Тимоти Шаламе.
4
Особенные
IMDb7.5
Моя оценка
0
3 уже оценили
Франция/2019/1 ч. 55 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Фильм закрытия Каннского кинофестиваля-2019, рассказывающий о детях и подростках с аутизмом и людях, которые каждый свой день посвящают работе с теми, кто нуждается в помощи. В 2011-м авторы «Особенных», Оливье Накаш и Эрик Толедано, сняли одну из самых успешных французских драмеди как минимум последних десяти лет — «1+1». В своей новой картине они затрагивают неудобные темы и говорят о важных социальных проблемах, используя юмор, талант Венсана Касселя и Реды Катеба, а также искренность и неподдельные эмоции настоящих подростков-аутистов, снявшихся в ленте.
5
Проксима
IMDb6.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Германия, Франция/2019/1 ч. 47 мин./12+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Вслед за своими коллегами по голливудскому цеху покорять внеземные просторы теперь отправляется Ева Грин, а космос снова оказывается способом поговорить о том, что важно здесь, на Земле. Героиня Грин — астронавт, тяжело переживающая расставания со своей маленькой дочерью, которая не очень понимает, что ее маме делать на «далеких планетах», будь то Марс или Казахстан, где находится крупнейший в мире космодром «Байконур». Кстати, для российских зрителей это еще один повод для любопытства, ведь большая часть съемок проходила на самом космодроме, а также в подмосковном Звездном городке.
6
Барашек Шон: Фермагеддон
519
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
19 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2019/6+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Для тех, кто соскучился по пластилиновой анимации и неравнодушен к очаровательному юмору «Побега из курятника» и «Уоллеса и Громита», в конце января выходит продолжение семейного мультфильма о барашке Шоне, усыпанного вниманием престижных премий и фестивалей, включая номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». В новой части приключенческой комедии на ферму Шона приземляется овечка-инопланетянка, и герой вместе со своими друзьями должен совершить один маленький шаг для овечки и огромный скачок для всего овечества — попытаться отправить гостью домой. Для пущего эффекта создатели наполнили картину не только пластилином, но и отсылками к классике фантастического жанра — от «Контакта» Земекиса до «Космической одиссеи» Кубрика.
7
Гретель и Гензель
США/2020/16+
2Трейлеры
Уже сама перестановка имен в названии новой экранизации сказок братьев Гримм намекает на то, что это будет необычный ужастик, а судя по трейлеру, еще и очень стильный, атмосферный и, хочется верить, пугающий. Тем более, что в главной роли — София Лиллис, рыжеволосая звезда главного хоррора 2017 года о зловещем танцующем клоуне. Режиссер обещает зрителям завуалированную историю взросления о сестре и брате, которые отправляются в темный лес, чтобы найти еду или возможность подработать, а натыкаются на обитель зла.
8
Офицер и шпион
IMDb7.3
Моя оценка
0
3 уже оценили
Италия, Франция/2019/2 ч. 12 мин./16+
2Трейлеры
Исторический триллер Романа Полански о деле еврейского офицера Альфреда Дрейфуса, несправедливо обвиненного в шпионаже, был показан на Венецианском кинофестивале. Помимо обсуждения его художественных достоинств, зрители заговорили о фильме в контексте движения #metoo, заставившего вспомнить о той противоречивой ситуации, в которой уже долгие годы находится сам Полански. А после новых обвинений и скандала на французском предпоказе картины публика еще громче заспорила на тему, нужно ли отделять провинившегося создателя от его творения, и если нет, то стоит ли вообще разрешать ему снимать кино, а зрителям — его смотреть. Что ж, пусть каждый решит это сам для себя. К слову, в Венеции «Офицер и шпион» был удостоен гран-при жюри.
9
Скандал
IMDb6.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2019
3Трейлеры
Голливуд продолжает являть миру свою темную сторону, рассказывая о могущественных злодеях из индустрии кино и телевидения и их жертвах, которые находят в себе смелость рассказать правду. В 2019 году о Роджере Айлзе, влиятельнейшем генеральном директоре Fox News Channel, вышло сразу два проекта — мини-сериал «Самый громкий голос» с Расселом Кроу в главной роли и драма «Скандал», где медиамагната изобразил Джон Литгоу. Однако в фильме первый план отведен трем сотрудницам канала, которых сыграли Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби, — именно им предстоит разоблачить и свергнуть с трона своего босса.
10
Подлинная история банды Келли
IMDb6.6
Моя оценка
0
3 уже оценили
Австралия, Великобритания/2019/2 ч. 4 мин./18+
2Трейлеры
Время вестернов давно ушло, однако режиссеры периодически возвращаются к этому специфичному жанру, чтобы попытаться использовать его в разрезе актуальных тем или же просто сделать добротное кино. Кажется, Джастину Курзелю удалось и то, и другое. «Подлинная история банды Келли» — это рассказ об одном из самых противоречивых персонажей мировой криминальной хроники, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом. Кстати, играющий его Рассел Кроу в 2010-м уже представал в образе настоящего Робина Гуда — актер вообще хорош и опытен в историческом кино. Ну а главной звездой здесь оказывается один из самых интересных молодых актеров Джордж Маккэй, компанию которому составляют Чарли Ханнэм и Николас Холт.
11
Пиноккио
IMDb6.9
Моя оценка
0
1 уже оценил
Италия, Великобритания, Франция/2019/2 ч. 5 мин./6+
2Трейлеры
Пока кинематографисты со всего мира — от Гильермо дель Торо до российских аниматоров — готовят свои версии классической сказки Карло Коллоди, режиссер Маттео Гарроне выпускает красивую костюмную киноленту о деревянной кукле с длинным носом. Картину одного из самых необычных итальянских авторов сравнивают с фильмами Тима Бертона из-за ее загадочности и мрачного изящества, роль мастера Джепетто исполняет звезда итальянского кино Роберто Бениньи, а позврослевшую (почему-то) Мальвину играет голубоволосая красавица Марина Вакт.
12
Папина дочка
Франция/2020
Фэнтезийная приключенческая комедия «Папина дочка» — новая лента Мишеля Хазанавичуса, в 2011 году прогремевшего на весь мир своим «Артистом», удивительно талантливой стилизацией под немое кино. С тех пор режиссер выпустил два не то чтобы сильно заметных фильма, но на этот раз у него есть все шансы вернуть внимание широкой публики. Пригласив на главную роль звезду французского кино Омара Си («1+1»), Хазанавичус погрузит зрителей в сны маленькой девочки, где воплощаются невероятные приключения из сказок ее любящего отца. Приблизится ли картина к «Артисту» по изобретательности и трогательности, узнаем совсем скоро.
13
Sheena667
IMDb5.4
Моя оценка
0
4 уже оценили
Россия/2019/1 ч. 36 мин./18+
Дебютная режиссерская киноработа актера Григория Добрыгина, целый год путешествовавшая по кинофестивалям — от Роттердама до «Кинотавра», наконец добирается и до широкого проката, радуя киноманов возможностью увидеть редкое качественное российское инди-кино, да еще и с Юлией Пересильд в главной роли. Ее героиня вместе с мужем живет где-то в безвременье на отшибе России среди снегов и туманов (прекрасная фактура для камеры выдающегося оператора Михаила Кричмана), пока однажды привычное существование семьи не переворачивается из-за случайного знакомства в интернете. С амбициозным слоганом «Полеты во сне и наяву», отсылающим к программному кинопроизведению эпохи застоя, «Sheena667» — несомненно, одна из самых ожидаемых отечественных новинок.
14
Фея
Россия/2020
Анна Меликян, автор двух заметных российских драм «Русалка» и «Звезда», пробует себя в новом жанре — научно-фантастическом триллере «Фея», который должен стать завершением этой условной трилогии. Константин Хабенский играет циничного создателя видеоигр, чья жизнь меняется после встречи с молодой экоактивисткой, которая открывает ему глаза на то, что мир не ограничивается только обычной и виртуальной реальностями. Говоря об изображении виртуального мира, создатели упоминают «Ведьмака», а в сюжетной завязке фигурирует негативное влияние компьютерных игр — чувства геймеров могут оказаться в опасности.
15
Эмма
Великобритания/2020/16+
2Трейлеры
Дебютантка Отем ДеУайлд задает экранизации знаменитого романа Джейн Остин бодрый ритм и стильное повествование — сказывается то, что до этого Уайлд была известна прежде всего как фотограф и клипмейкер. «Эмма» — история молодой (а в исполнении 23-летней Ани Тейлор-Джой даже юной) состоятельной девушки, которая обожает устраивать чужие браки, но сама не торопится выходить замуж. Развлекать зрителей своим остроумием будет блистательный, как всегда, Билл Найи, а также Каллум Тернер, Миа Гот и Джош О’Коннор, отличившийся ролью принца Уэлльского в третьем сезоне нашумевшего сериала «Корона».
16
Кунг Фьюри 2
США, Швеция/2020
В 2015 году никому не известный шведский телережиссер Дэвид Сандберг произвел фурор своим получасовым комедийным боевиком о детективе полиции Майами, который из 1985-го попадает в прошлое и вместе с напарником-трицератопсом, Тором и Хакерменом борется с Гитлером. В отличие от своего малобюджетного, но очень смешного и лампового предшественника, «Кунг Фьюри 2» — полнометражное и уже более масштабное зрелище, которое не обойдется одним камео Дэвида Хассельхоффа, а сверкнет звездами величины Арнольда Шварценеггера и Майкла Фассбендера.
17
Билл и Тед
США/2020
Безбашенные Билл и Тед возвращаются в долгожданной третьей части придурковатого хита конца восьмидесятых о путешествиях во времени и рок-н-ролле, подарившего Киану Ривзу путь в большое кино, а нам — один из самых известных мемов с актером. С тех пор прошло много лет, герои стали взрослыми дядьками, но в душе остались все такими же рокерами-раздолбаями, которые не преуспели ни в жизни, ни в браке, ни в осуществлении давнего пророчества, согласно которому они должны спасти вселенную, написав настоящий хит. Когда к Биллу и Теду является пришелец из будущего, чтобы напомнить о предсказании и предостеречь о неминуемой опасности, они отправляются в новое путешествие в компании своих дочерей, которых сыграли две заметные молодые актрисы — Самара Уивинг и звезда «Нетипичного» Бригитт Ланди-Пейн.
18
Множественные святые Ньюарка
США/2020
Подарок для всех поклонников культового сериала «Клан Сопрано» — полнометражный приквел, действие которого разворачивается в 1960-х годах в Ньюарке. Молодого Тони Сопрано сыграет Майкл Гандольфини, сын актера Джеймса Гандольфини, исполнившего эту же роль в оригинале. Вместе с ним участвовать в уличных разборках будет незаезженный актерский состав в лице Алессандро Ниволы, Билли Магнуссена, Кори Столла и Джона Бернтала. А режиссерское кресло занимает Алан Тейлор — тот факт, что он отвечал за постановку части эпизодов сериала, дает надежду на воссоздание подлинного гангстерского духа.
19
Прошлой ночью в Сохо
Великобритания/2020
Режиссер Эдгар Райт зарекомендовал себя в жанре современной британской комедии во главе с Саймоном Пеггом и ко, а в 2017-м продемонстрировал миру свое умение работать со стильным и динамичным экшеном, сняв неожиданного «Малыша на драйве». В 2020-м Райт не перестает удивлять и за основу своего нового проекта берет аллюзию на «Отвращение» Романа Полански. Психологический триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает о девушке, которая одержима сферой фэшн-дизайна. Мистическим образом она попадает в прошлое, где встречает своего кумира. Но оказывается, что Лондон 60-х не так прост, как кажется, и героине приходится столкнуться с неприятными последствиями своего путешествия во времени.
20
Манк
США/2020
Спустя шесть лет после выхода «Исчезнувшей» Дэвид Финчер снимает для Netflix биографическую драму о Германе Манкевиче — легендарном голливудском сценаристе, работавшим над самой знаменитой картиной Орсона Уэллса «Гражданин Кейн» и получившим за нее «Оскар». Финчер планировал снимать байопик, сценарий к которому написал его отец, еще после выхода «Игры» в 1997 году, однако в то время студия не захотела выпускать черно-белый фильм. Кевин Спейси, который рассматривался на главную роль, так и не дождался этой возможности — в результате Манкевича сыграет Гари Олдман, а Аманда Сайфред и Лили Коллинз исполнят главные женские роли.
21
Французский диспетчер
США/2020
Десятым полнометражным фильмом великого декоратора и стилизатора Уэса Андерсона станет комедийная мелодрама, действие которой развернется в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Новое творение режиссера обещает стать его признанием в любви к журналистам и рассказать сразу три истории, опубликованные в журнале «Французский диспетчер», героями которых станут персонажи в исполнении целой россыпи звезд — от Кейт Уинслет, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс до Бенисио Дель Торо, Билла Мюррея и Тимоти Шаламе.
22
47
Россия, Латвия/2020
После выхода скандального «Лета» Серебренникова только ленивый, кажется, не заявлял о своем намерении снять историю советской легенды, включая участника самой группы «Кино» Алексея Рыбина. Пока что на финишную прямую к экранам движется только драма Алексея Учителя «47». Но интересно, что вымышленные события будут разворачиваться уже после смерти Виктора Цоя, а центральным персонажем станет водитель (Евгений Цыганов), в чей автобус врезалась машина рок-звезды на латвийской трассе. Именно ему придется везти тело музыканта из Латвии в Ленинград в сопровождении его родных и близких, среди которых — Марианна Цой (Марьяна Спивак), Наталия Разлогова (Паулина Андреева), Юрий Айзеншпис (Игорь Верник) и маленький сын Цоя, в роли которого снялась 6-летняя дочка Учителя Мария.
Другие подборки
50 фильмов
От «Джокера» до Тарантино: 50 лучших фильмов 2019 года
20 фильмов
Хвостатые истории: 20 увлекательных фильмов про мышей
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
15 фильмов
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
35 фильмов
Самые ожидаемые фильмы 2020 года
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
Поделиться с друзьями:
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (10.01.2020, пятница)
Завтра (11.01.2020, суббота)
12.01.2020 (воскресенье)
13.01.2020 (понедельник)
14.01.2020 (вторник)
15.01.2020 (среда)
16.01.2020 (четверг)
17.01.2020 (пятница)
18.01.2020 (суббота)
19.01.2020 (воскресенье)
20.01.2020 (понедельник)
21.01.2020 (вторник)
22.01.2020 (среда)
23.01.2020 (четверг)
24.01.2020 (пятница)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь