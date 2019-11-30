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Детективы с известными актерами смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Пробираться сквозь паутину тайн и восхищаться блестящей дедукцией героев вдвойне приятно, если их играют наши любимые звезды — от Деппа в Восточном экспрессе до Кидман под прикрытием в захватывающих детективах последних лет
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1
Девушка в поезде
6.41155
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1155 уже оценили
США/2016/1 ч. 52 мин./18+
Смотреть за 99 р.
4Трейлеры5Рецензии
Девушка, которая наблюдает за счастливой семейной парой, вмешивается в их жизнь
2
Тайна 7 сестер
6.81097
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
1097 уже оценили
США, Бельгия, Великобритания, Франция/2017/2 ч. 3 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
История о семерых сестрах-близняшках, которым надо скрываться от властей в перенаселенном мире будущего
3
Ветреная река
7.61038
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
1038 уже оценили
США, Канада, Великобритания/2017/1 ч. 47 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры1Рецензия
Начинающий агент ФБР просит охотника на хищников из департамента рыболовства и охоты помочь найти преступников
4
Инферно
7.11009
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
1009 уже оценили
США, Венгрия/2016/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть за 397 р.
6Трейлеры11Рецензии
Третья часть похождений профессора Роберта Лэнгдона, действие которой разворачивается во Флоренции
5
Убийство в Восточном экспрессе
7.1920
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
920 уже оценили
США, Мальта/2017/1 ч. 54 мин./16+
Смотреть за 79 р.
4Трейлеры8Рецензии
История вращается вокруг убийства в знаменитом поезде, которое должен раскрыть бельгийский сыщик Эркюль Пуаро
6
Затмение
6.5745
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
745 уже оценили
Испания, Канада/2015/1 ч. 46 мин./18+
Смотреть за 129 р.
3Трейлеры1Рецензия
Мистический триллер Алехандро Аменабара о том, насколько все вокруг не то, чем кажется
7
Да здравствует Цезарь!
6.1446
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
446 уже оценили
США, Великобритания, Япония/2016/1 ч. 46 мин./18+
Смотреть за 99 р.
3Трейлеры2Рецензии
Джош Бролин пытается найти похищенного Джорджа Клуни
8
Снеговик
6.2383
оценки
IMDb5.1
Моя оценка
0
383 уже оценили
США, Великобритания, Швеция/2017/1 ч. 59 мин./18+
Смотреть за 199 р.
4Трейлеры2Рецензии
Экранизация норвежского детектива-бестселлера о поисках серийного убийцы
9
Анон
6.6338
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
338 уже оценили
США, Германия/2018/1 ч. 40 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
В недалеком тоталитарном будущем, где все под контролем правительства, объявляется девушка без прошлого
10
Пассажир
7.1303
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
303 уже оценили
США, Франция/2018/1 ч. 45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры1Рецензия
Жизнь бизнесмена и его близких оказывается под угрозой из-за его невольного участия в преступном заговоре
11
Покемон. Детектив Пикачу
7.2286
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
286 уже оценили
США, Япония/2019/1 ч. 44 мин./12+
Смотреть за 99 р.
3Трейлеры1Рецензия
Покемон Пикачу, оказавшийся превосходным детективом, расследует преступления
12
Тайна в их глазах
6.9281
оценка
IMDb6.3
Моя оценка
0
281 уже оценил
США/2015/1 ч. 51 мин./16+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры2Рецензии
Голливудский ремейк одноименного аргентинского хита о неотвратимости правосудия
13
Скрюченный домишко
6.6232
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
232 уже оценили
Великобритания/2017/1 ч. 55 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Экранизация одноименного романа Агаты Кристи
14
Его собачье дело
5.7188
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
188 уже оценили
США/2017/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Брюс Уиллис готов пойти на все ради возвращения любимой собачки
15
Девушка, которая застряла в паутине
6.2155
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
155 уже оценили
США/2018/1 ч. 57 мин./18+
Смотреть за 89 р.
4Трейлеры2Рецензии
Экранизация одноименного бестселлера Давида Лагеркранца про Лисбет Саландер
16
Девушка в тумане
7146
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
146 уже оценили
Германия, Италия, Франция/2017/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Спецагент расследует исчезновение 16-летней девушки
17
Субурбикон
5.9118
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
118 уже оценили
США/2017/1 ч. 44 мин./18+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры
Идиллическая жизнь американского семейства из 1950-х неожиданно подходит к концу
18
Море соблазна
5.7115
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
115 уже оценили
США/2019/1 ч. 46 мин./18+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры1Рецензия
Темные тайны прошлого настигают капитана рыбацкой лодки, живущего на Карибах, ставя под сомнение его нынешнюю жизнь
19
Журналист
5.994
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
94 уже оценили
США/2016/1 ч. 53 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
История Портера Рэна, нью-йоркского журналиста, жадного до скандалов
20
Лондонские поля
688
оценок
IMDb4.3
Моя оценка
0
88 уже оценили
США, Великобритания/2018/1 ч. 58 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры
Писатель, находящийся в длительном творческом кризисе, следит за роковой красоткой, надеясь получить вдохновение
21
Лабиринты прошлого
6.661
оценка
IMDb6.9
Моя оценка
0
61 уже оценил
Испания, Италия, Франция/2018/2 ч. 12 мин./18+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры
Напряженная драма Асгара Фархади об испанке, которая вместе со своей аргентинской семьей возвращается на родину, где их ждут мрачные события
22
Время возмездия
5.257
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
57 уже оценили
США/2018/2 ч. 1 мин./18+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры1Рецензия
Николь Кидман в роли бывшего офицера под прикрытием, которой приходится вернуться к неприятному прошлому, чтобы обрести мир
23
Игрушки для взрослых
5.246
оценок
IMDb5.4
Моя оценка
0
46 уже оценили
США/2018/1 ч. 31 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры1Рецензия
История о двух детективах, расследующих убийства в мире, где люди живут бок о бок с кукольными персонажами
24
Игра Ганнибала
643
оценки
IMDb5.8
Моя оценка
0
43 уже оценили
США, Канада/2018/1 ч. 38 мин./18+
Смотреть за 199 р.
3Трейлеры
Триллер о маньяке, в котором среди множества личностей уживается Ганнибал Лектор
25
Куда ты пропала, Бернадетт?
6.223
оценки
IMDb6.5
Моя оценка
0
23 уже оценили
США/2019/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть за 99 р.
3Трейлеры1Рецензия
Девушка ищет свою пропавшую мать, погружаясь в пучину ее прошлого
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