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История о семерых сестрах-близняшках, которым надо скрываться от властей в перенаселенном мире будущего
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Начинающий агент ФБР просит охотника на хищников из департамента рыболовства и охоты помочь найти преступников
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История вращается вокруг убийства в знаменитом поезде, которое должен раскрыть бельгийский сыщик Эркюль Пуаро
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В недалеком тоталитарном будущем, где все под контролем правительства, объявляется девушка без прошлого
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Жизнь бизнесмена и его близких оказывается под угрозой из-за его невольного участия в преступном заговоре