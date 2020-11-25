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Семейка Крудс: Новоселье

The Croods: A New Age

2020комедиямультфильмыприключениясемейный
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Сюжет фильма:

Такие харизматичные герои, как члены клана Крудс, просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям, готовые ответить своей непредсказуемостью и находчивостью любому вызову судьбы.

Режиссер
Джоэл Кроуфорд
В ролях
Николас Кейдж, Райан Рейнольдс, Эмма Стоун, Кэтрин Кинер, Лесли Манн, Кларк Дьюк, Клорис Личмен, Питер Динклэйдж, Келли Мари Трэн
Страна
США
Премьера
24 декабря (РФ)
25 ноября (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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