«Заключенный номер 760» — история Мохаммеда ульд Слахи, задержанного американским правительством и содержащегося в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений. Теряя всякую надежду на спасение, Слахи может положиться лишь на адвоката Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощницу Тери Дункан (Шейлин Вудли), пытающихся добиться справедливости для своего клиента. Их расследование приводит к шокирующим сведениям о масштабном заговоре и деятельности военного прокурора, лейтенанта Стюарта Кауча (Бенедикт Камбербэтч).