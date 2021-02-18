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Заключенный номер 760

The Mauritanian

2021триллер
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Сюжет фильма:

«Заключенный номер 760» — история Мохаммеда ульд Слахи, задержанного американским правительством и содержащегося в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений. Теряя всякую надежду на спасение, Слахи может положиться лишь на адвоката Нэнси Холландер (Джоди Фостер) и ее помощницу Тери Дункан (Шейлин Вудли), пытающихся добиться справедливости для своего клиента. Их расследование приводит к шокирующим сведениям о масштабном заговоре и деятельности военного прокурора, лейтенанта Стюарта Кауча (Бенедикт Камбербэтч).

Режиссер
Кевин МакДональд
В ролях
Бенедикт Камбербэтч, Шейлин Вудли, Джоди Фостер, Тахар Рахим
Страна
США, Великобритания
Премьера
18 февраля 2021 (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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