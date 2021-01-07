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Мьюзик

Music

2021драмамюзикл
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Сюжет фильма:

Бывшая наркоманка Зу раньше зарабатывала на жизнь тем, что продавала наркотики на улицах, но теперь на нее сваливается огромная ответственность за младшую сестру Мьюзик с аутизмом. Это испытание едва ли по силам Зу, которая с трудом может позаботиться о самой себе, но помощь друга Эбо становится для девушки настоящим спасением.

«Мьюзик» — полнометражный фильм, срежисированный певицей Сией, которая также написала сценарий и песни. Роль девочки по имени Мьюзик сыграла танцовщица Мэдди Зиглер — звезда клипов Сии.

Режиссер
Сиа
В ролях
Кейт Хадсон, Джульетт Льюис, Мэдди Зиглер, Бен Шварц, Лесли Одом мл., Гектор Элизондо, Тиг Нотаро, Мэри Кэй Плэйс, Брэндон Су Ху, Парвеш Шина
Страна
США
Премьера
4 февраля 2021 (РФ)
7 января 2021 (Мир)
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Трейлеры3
Кадры8
8
фотографий
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