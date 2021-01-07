Бывшая наркоманка Зу раньше зарабатывала на жизнь тем, что продавала наркотики на улицах, но теперь на нее сваливается огромная ответственность за младшую сестру Мьюзик с аутизмом. Это испытание едва ли по силам Зу, которая с трудом может позаботиться о самой себе, но помощь друга Эбо становится для девушки настоящим спасением.

«Мьюзик» — полнометражный фильм, срежисированный певицей Сией, которая также написала сценарий и песни. Роль девочки по имени Мьюзик сыграла танцовщица Мэдди Зиглер — звезда клипов Сии.