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27 мая 2024, новость

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина обвинила коллег в лицемерии

Актриса прокомментировала пост Екатерины Волковой в соцсетях
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина | Источник: PersonaStars

Мария Ильюхина, знакомая зрителям по роли Маши Ворониной в ситкоме «Воронины», посетила премьеру картины «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Сарика Андреасяна.

В беседе с изданием The Voice она прокомментировала скандал, который произошел из-за спин-оффа проекта, сериала «Костя — Вера», на съемки которого Ильюхину не пригласили. Роль Маши Ворониной в новом проекте досталась 22-летней актрисе Карине Орловой.

Сыгравшая Веру Екатерина Волкова в соцсетях выразила сожаление о том, что коллега по «Ворониным» не появится в спин-оффе, но, по ее словам, она никак не могла повлиять на решение создателей сериала, так как сама проходила пробы на общих основаниях. Однако в искренность ее слов Ильюхина не верит.

«Я считаю, что это пост-лицемерие. Я, конечно же, прочитала, но совершенно не считаю, что это пост поддержки», — заявила актриса.

Она добавила, что ее бывшие коллеги за это время так и не связались с ней, чтобы поддержать. «Никто меня не поддержал. И я, собственно, не то чтобы не расстраиваюсь… Конечно, это очень обидно. Но что поделать», — отметила Ильюхина.

Она призналась, что не конфликтовала ни с создателями сериала, ни с актерами. Однако есть моменты, которые актриса решить не в силах. «Но я думаю, понимающие люди все-таки осознают масштаб проблемы. Там есть свои подводные камни», — резюмировала звезда.

Напомним, в начале мае стартовали съемки сериала «Костя — Вера», продолжения сериала «Воронины». По сюжету, Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) переезжают в новую квартиру. В их семье появляется новый человек — Сергей (Николай Новоселов), возлюбленный их старшей дочери Маши (Карина Орлова).

Простой парень из провинции не по душе Косте, и он ищет недостатки у будущего зятя, чтобы избавиться от незавидной партии для дочери.

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