Новые приключения жизнерадостной и любознательной Манюни, которая со своими друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году. Манюня давно мечтала побывать на концерте своих любимых «Песняров», но она и представить не могла, какие невероятные события ждут ее на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

«Манюня: Приключения в Москве» (2024) — новая история героев из популярного сериала про Манюню, созданного на основе бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня». Главные роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, а также Евгений Петросян, для которого это стало дебютом в большом кино.