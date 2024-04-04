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Манюня: Приключения в Москве

Манюня: Приключения в Москве (2024)

2024комедияприключениясемейный

Сюжет фильма «Манюня: Приключения в Москве»

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Новые приключения жизнерадостной и любознательной Манюни, которая со своими друзьями отправляется в летнее путешествие в Москву в 1981 году. Манюня давно мечтала побывать на концерте своих любимых «Песняров», но она и представить не могла, какие невероятные события ждут ее на Красной площади, в цирке на Цветном бульваре и в парках столицы.

«Манюня: Приключения в Москве» (2024) — новая история героев из популярного сериала про Манюню, созданного на основе бестселлера Наринэ Абгарян «Манюня». Главные роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, а также Евгений Петросян, для которого это стало дебютом в большом кино.

Режиссер

Денис Гуляр

В ролях

Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Грант Тохатян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Евгений Петросян

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

9
Кадр из Манюня: Приключения в Москве
Кадр из Манюня: Приключения в Москве
Кадр из Манюня: Приключения в Москве
Кадр из Манюня: Приключения в Москве
Кадр из Манюня: Приключения в Москве
9
фотографий

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