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6 мая 2024, фоторепортажСъемки

Волкова, Дронов и молодые актеры: стартовали съемки продолжения «Ворониных»

Смотрите первые кадры со съемочной площадки спин-оффа популярного ситкома — сериала «Костя — Вера»
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фотографий

Появились первые подробности о спин-оффе ситкома «Воронины», сериале «Костя — Вера», съемки которого стартовали на днях.

Известно, что за работу снова возьмется режиссер Артур Румынский, а к своим ролям вернутся Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Юлия Куварзина и Анна Фроловцева. Также в проекте появятся новые актеры — Карина Орлова (она сыграет Машу Воронину) и Николай Новоселов (ему досталась роль жениха Маши).

Дронов признался, что у него изначально были сомнения по поводу продолжения истории, особенно после ухода из жизни Бориса Клюева, сыгравшего главу семейства. Напомним, актер скончался в 2020 году.

«Но с появлением молодых актеров проект, определенно, получил второе дыхание. У нас загораются новые звездочки, и, возможно, уже они привлекут внимание зрителей, а не мы», — отметил Георгий Дронов.

Екатерина Волкова тоже не сразу согласилась сниматься. «Сама мысль изначально казалась слегка провалом. Но, получив общую канву и наметки сценариев на руки, нашим коллективом организовали встречу и приняли решение попробовать. Верим, что продолжение оправдает надежды зрителей, а нашему главному и любимому папе там наверху не будет стыдно за нас», — заключила актриса.

По сюжету, Николай Петрович (Борис Клюев) уходит из жизни, после чего его жена Галина Ивановна (Анна Фроловцева) уезжает жить на дачу, а Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) переезжают в новую квартиру. У их старшей дочери Маши (в спин-оффе эту роль исполнит не Мария Ильюхина, как в оригинальных «Ворониных», а Карина Орлова) появляется возлюбленный, Сергей (в исполнении Николая Новоселова). Сергей — простой парень из провинции, и поначалу он приходится не по душе Косте.

Напомним, сериал «Воронины» вышел в 2009 году. Телепроект продержался в эфире 10 лет, взял две премии ТЭФИ, а в 2017-м попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире.

Ранее Мария Ильюхина, исполнительница роли Маши Ворониной, обиделась на создателей сериала из-за того, что ее не позвали на съемки продолжения. Как впоследствии сообщил источник, актриса не прошла пробы на роль повзрослевшей Маши.

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