Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид после слухов о помолвке

Голливудский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид появились на публике после слухов о помолвке. Фотографии пары опубликованы на сайте Just Jared.
49-летний Брэдли Купер и 29-летняя Джиджи Хадид посетили музыкальный фестиваль BottleRock в Калифорнии. Папарацци засняли влюбленных, которые стояли в VIP-зоне. Знаменитости смотрели выступление певицы Стиви Никс и разговаривали.
В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.
На днях появились слухи о возможной помолвке и свадьбе Брэдли Купера и Джиджи Хадид. Инсайдеры, близкие к знаменитостям, сообщили, что в ближайшее время звезды объявят новость.
Ранее Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру.