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15 мая 2024, новостьКрасная дорожка

Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру

Актер вышел на публику с дочерью от модели

Актер Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с дочерью от Ирины Шейк Леей. Об этом сообщает PageSix.

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Отец с дочерью стали гостями на премьере мультфильма «Воображаемые друзья», в котором он озвучил одного из персонажей. На ковровой дорожке Лея пожала руку Мэтту Дэймону и пообщалась с ним.

Ирина Шейк растит дочь от актера Брэдли Купера, они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.

В октябре прошлого года появились слухи о романе Джиджи Хади с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии «Золотой глобус».

Ранее Брэдли Купера высмеяли из-за награды за двухминутную роль.

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