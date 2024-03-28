Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид

Джиджи Хадид и Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику вместе с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид.

49-летний Брэдли Купер и 28-летняя Джиджи Хадид были замечены на свидании 26 марта в Нью-Йорке. Влюбленные гуляли по Нижнему Манхэттену и держались за руки. Модель была одета в зеленую толстовку, светлые широкие брюки, черную шапку, солнцезащитные очки и бордовые кроссовки. Актер появился на публике в рубашке, темно-синем пальто, серых брюках и ботинках.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. Недавно папарацци застали Джиджи Хадид и Брэдли Купера за поцелуями в ресторане.