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28 марта 2024, новость

Брэдли Купер появился на публике с Джиджи Хадид

Папарацци заметили актера и модель прогуливающимися по улицам Нижнего Манхэттена
Джиджи Хадид и Брэдли Купер
Джиджи Хадид и Брэдли Купер | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику вместе с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид.

49-летний Брэдли Купер и 28-летняя Джиджи Хадид были замечены на свидании 26 марта в Нью-Йорке. Влюбленные гуляли по Нижнему Манхэттену и держались за руки. Модель была одета в зеленую толстовку, светлые широкие брюки, черную шапку, солнцезащитные очки и бордовые кроссовки. Актер появился на публике в рубашке, темно-синем пальто, серых брюках и ботинках.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. Недавно папарацци застали Джиджи Хадид и Брэдли Купера за поцелуями в ресторане.

У актера есть дочь от российской супермодели Ирины Шейк. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. 

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