Дарья Екамасова считает, что фильм «Анора» никого не оставит равнодушным

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Фильм «Анора», ставший обладателем «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, никого не оставит равнодушным. Такое мнение выразила ТАСС российская актриса Дарья Екамасова, исполнившая в картине одну из ролей.

«Фильм никого не оставит равнодушным», — сказала она ТАСС после того, как стало известно, что фильм «Анора» (Anora, 2024) американского кинорежиссера Шона Бэйкера с ее участием получил главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

«Я верю, что в кино не существует границ, и после этого фестиваля убедилась в этом сполна. Кино, если оно снято от чистого сердца, без корысти, без жадности и расчета, а с безграничной любовью и от души — всегда находит резонанс с сердцами зрителя», — написала актриса на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).