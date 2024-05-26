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26 мая 2024, новость

Дарья Екамасова считает, что фильм «Анора» никого не оставит равнодушным

Исполнительница одной из ролей в картине отметила, что если кино «снято от чистого сердца», то оно «всегда находит резонанс с сердцами зрителя»

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Фильм «Анора», ставший обладателем «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля, никого не оставит равнодушным. Такое мнение выразила ТАСС российская актриса Дарья Екамасова, исполнившая в картине одну из ролей.

«Фильм никого не оставит равнодушным», — сказала она ТАСС после того, как стало известно, что фильм «Анора» (Anora, 2024) американского кинорежиссера Шона Бэйкера с ее участием получил главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

«Я верю, что в кино не существует границ, и после этого фестиваля убедилась в этом сполна. Кино, если оно снято от чистого сердца, без корысти, без жадности и расчета, а с безграничной любовью и от души — всегда находит резонанс с сердцами зрителя», — написала актриса на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Картина повествует о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, на ней собирается жениться сын русского олигарха, в то время как его родители выступают против такого брака. Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. В фильме также сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Алексей Серебряков. 

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