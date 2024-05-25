Фильм с российскими актерами победил на Каннском кинофестивале 2024

Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Юра Борисов в Каннах | Источник: Legion-Media.ru

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.

В фильме снялись также российские актеры Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.