Фильм с российскими актерами победил на Каннском кинофестивале 2024

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.
Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.
В фильме снялись также российские актеры Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.
Ранее на Каннском кинофестивале зрители аплодировали фильму «Анора» в течение семи с половиной минут. Отмечается, что овации были и во время показа картины.