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25 мая 2024, новость

Фильм с российскими актерами победил на Каннском кинофестивале 2024

Фильм с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Юра Борисов в Каннах
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Юра Борисов в Каннах | Источник: Legion-Media.ru

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.

В фильме снялись также российские актеры Дарья Екамасова и Алексей Серебряков

Ранее на Каннском кинофестивале зрители аплодировали фильму «Анора» в течение семи с половиной минут. Отмечается, что овации были и во время показа картины.

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