На Netflix вернулся русский дубляж

Стриминговый сервис Netflix снова начал выпускать дубляж фильмов и сериалов на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Share.

С русской озвучкой уже можно посмотреть фильм «Вуди Вудпекер едет в лагерь» и новинку с Дженнифер Лопез в главной роли «Атлас», а также новый сезон сериала «Бриджертоны».

Над дубляжом работает зарегистрированная в Израиле компания Videofilm International. При этом сайт Netflix до сих пор не работает на территории России без VPN.