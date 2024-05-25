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25 мая 2024, новость

На Netflix вернулся русский дубляж

Netflix снова начал выпускать дубляж на русском языке

Стриминговый сервис Netflix снова начал выпускать дубляж фильмов и сериалов на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал Share.

С русской озвучкой уже можно посмотреть фильм «Вуди Вудпекер едет в лагерь» и новинку с Дженнифер Лопез в главной роли «Атлас», а также новый сезон сериала «Бриджертоны».

Над дубляжом работает зарегистрированная в Израиле компания Videofilm International. При этом сайт Netflix до сих пор не работает на территории России без VPN.

Ранее Netflix опубликовал первые кадры с новым Ведьмаком после ухода Генри Кавилла

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