Опубликованы первые кадры с новым Ведьмаком после ухода Генри Кавилла

Онлайн-кинотеатр Netflix показал тизер четвертого сезона сериала «Ведьмак», где главную роль исполнит актер Лиам Хемсворт вместо Генри Кавилла.

«Путешествие продолжается. Первый взгляд на Лиама Хемсворта в роли Геральта из Ривии», — написал Netflix.

В коротком минутном тизере главный герой ведет свою лошадь Плотву сквозь туман, до последнего не поворачиваясь к зрителям лицом. Лишь на последних секундах Хемсворт в образе Геральта поворачивает лицо к камере.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменил актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл заявлял, что принял решение покинуть сериал из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского.