Екатерина Гусева опубликовала фото с повзрослевшей дочерью

Екатерина Гусева с дочерью Анной, фото: соцсети

Актриса Екатерина Гусева показала свою повзрослевшую дочь. Звезда опубликовала в личном блоге редкое фото с 13-летней Анной.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Вашу дочь и не узнать», «Как повзрослела», «Какие красавицы», «У вас улыбки похожи», «Как же подросла ваша девочка, уже барышня», «Какие же вы красивые», «Аня больше на папу похожа», «Красивая девушка растет».

Артистка рассказывала, что дочь учится в музыкальной школе на хоровом отделении и иногда подпевает на клиросе (в православной церкви место, где во время богослужения стоят певчие и чтецы — прим. ред.).

В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ребенку уже доверяли звонить к службе. Кроме того, девочка выступает вместе с матерью на одной сцене. Гусева отмечала, что гордится дочерью и поддерживает ее желание стать артисткой.

У знаменитости также есть 25-летний сын. Алексей Абашкин пошел по стопам своего отца, в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом.

Актриса в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Актриса признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения, поэтому благодарна супругу за настойчивость.