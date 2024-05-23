Навка, Табаков, Верники: звезды на Премии Художественного театра

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В МХТ им. А. П. Чехова в Камергерском переулке состоялась Премия Художественного театра, в рамках которой награждаются выдающиеся деятели искусств — театра, оперы, балета, музыки и кино.

Звездные гости — реальные и виртуальные

Весь вечер в театре царила теплая, душевная и непринужденная атмосфера. Церемония сопровождалась живой музыкой в исполнении оркестра, расположившегося на сцене на трехъярусной конструкции с экраном.

Каждый блок номинаций предварялся видеороликом с «наставлениями старших» — заслуженных деятелей искусств: оперной певицы Нины Терентьевой, актера и драматурга Александра Адабашьяна, композитора Владимира Мартынова, режиссера Андрея Кончаловского.

Церемония началась с видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой и вступительного слова художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова Константина Хабенского. Артист появился на сцене на операторской тележке «долли», на которой затем «доставлялись» призы победителям.

В своей речи Хабенский отметил, как важно награждать молодых и радоваться их талантам, и напомнил, что, помимо памятной статуэтки, лауреаты премии получают возможность провести на новой сцене театра любой перфоманс в течение одного дня.

Номинации и победители

Награды Премии Художественного театра вручались в восьми основных номинациях. Началась раздача призов с категории «Зачет», в которой были представлены учащиеся Школы-студии МХАТ, а победу одержала студентка четвертого курса актерского факультета Алесия Некрасова.

Победительницей номинации «Опера» стала Елизавета Пахомова, артистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Танцовщик Владимир Варнава объявил лауреата категории «Балет» — ею стала Ева Сергеенкова, исполнившая партию Жизели в балете Большого театра «Жизель». В номинации «Литература» победила Александра Шалашова, выпустившая в прошлом году роман «Камни поют».

Лауреатами номинаций «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка» стали дирижер Федор Безносиков (балет «Снежная королева») и композитор Сергей Шестаков (пьеса «Собака Баскервилей») соответственно.

В категории «Театр» победила 22-летняя Ксения Трейстер, исполнившая роль Сонечки в постановке Театра им. Евгения Вахтангова «Повесть о Сонечке». Помимо работы в театре, актриса также активно снимается кино: она знакома зрителям по ролям Риты Шаровой в сериале «Пищеблок» и Забавы в фильме-сказке «Летучий корабль».

Еще одна награда для «Слова пацана»

Приз в итоге достался 25-летнему Рузилю Минекаеву, который не смог приехать на церемонию. Памятную статуэтку из рук Анны Меликян вместо актера получил Федор Бондарчук — генеральный продюсер «НМГ Студии», работавшей над производством «Словом пацана». Стоит отметить, что Бондарчук также входил в жюри номинации «Кино» вместе с Дарьей Мороз и Игорем Гринякиным.

Специальный приз

Самым трогательным моментом церемонии стало объявление победителя в специальной номинации «Без комментариев». По словам Константина Хабенского, эта награда вручается представителям разных профессий, настоящим бойцам, которые своими поступками доказали, что не нуждаются в комментариях. Приглашая на сцену лауреата номинации Романа Костомарова, Хабенский рассказал, что фигурист, понимая, что не успевает на такси, приехал на метро и пешком добежал до театра.