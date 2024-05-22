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22 мая 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Аксенова, Горбачева и картонный Гром: звезды на кинопремьере

Знаменитости поддержали выход продолжения российского кинокомикса

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» — долгожданного продолжения блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор», созданного по мотивам оригинального комикса издательства Bubble.

На красной дорожке вместе с режиссером Олегом Трофимом появились актеры Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Андрей Трушин, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Алексей Маклаков. Премьеру посетили стендап-комик Андрей Атлас, сыгравший эпизодическую роль, Сергей Шнуров и участники музыкальной группы The Hatters, принимавшие участие в создании саундтрека к фильму.

Исполнитель главной роли Тихон Жизневский на показе не появился — вместо него на красную дорожку вынесли картонную фигуру.

События картины «Майор Гром: Игра» разворачиваются спустя год после победы над Чумным Доктором. Игорь Гром стал народным кумиром и героем Санкт-Петербурга. Но вскоре ему приходится столкнуться с новым злодеем по кличке Призрак, который бросает вызов лично Грому и устраивает взрывы по всему городу. Бравому полицейскому придется сыграть с преступником в опасную игру, на кону — жизни обычных людей.

Премьеру поддержали звездные гости: Александр Олешко, Яна Чурикова, Анна Бегунова с мужем Дмитрием Власкиным, Аркадий Укупник с дочерью Софией, Ирина Горбачева и многие другие знаменитости.

В широкий прокат «Майор Гром: Игра» выйдет 23 мая.

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