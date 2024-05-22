Аксенова, Горбачева и картонный Гром: звезды на кинопремьере

События картины «Майор Гром: Игра» разворачиваются спустя год после победы над Чумным Доктором. Игорь Гром стал народным кумиром и героем Санкт-Петербурга. Но вскоре ему приходится столкнуться с новым злодеем по кличке Призрак, который бросает вызов лично Грому и устраивает взрывы по всему городу. Бравому полицейскому придется сыграть с преступником в опасную игру, на кону — жизни обычных людей.