Аксенова, Горбачева и картонный Гром: звезды на кинопремьере

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» — долгожданного продолжения блокбастера «Майор Гром: Чумной Доктор», созданного по мотивам оригинального комикса издательства Bubble.
На красной дорожке вместе с режиссером Олегом Трофимом появились актеры Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова, Андрей Трушин, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Алексей Маклаков. Премьеру посетили стендап-комик Андрей Атлас, сыгравший эпизодическую роль, Сергей Шнуров и участники музыкальной группы The Hatters, принимавшие участие в создании саундтрека к фильму.
Исполнитель главной роли Тихон Жизневский на показе не появился — вместо него на красную дорожку вынесли картонную фигуру.
События картины «Майор Гром: Игра» разворачиваются спустя год после победы над Чумным Доктором. Игорь Гром стал народным кумиром и героем Санкт-Петербурга. Но вскоре ему приходится столкнуться с новым злодеем по кличке Призрак, который бросает вызов лично Грому и устраивает взрывы по всему городу. Бравому полицейскому придется сыграть с преступником в опасную игру, на кону — жизни обычных людей.
Премьеру поддержали звездные гости: Александр Олешко, Яна Чурикова, Анна Бегунова с мужем Дмитрием Власкиным, Аркадий Укупник с дочерью Софией, Ирина Горбачева и многие другие знаменитости.
В широкий прокат «Майор Гром: Игра» выйдет 23 мая.