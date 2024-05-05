Райан Гослинг заявил, что отказывается от мрачных ролей ради семьи

Ева Мендес и Райан Гослинг | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер и музыкант Райан Гослинг признался, что отказывается от психологически сложных ролей, чтобы сохранить ментальное здоровье ради семьи. Звезда воспитывает двух дочерей вместе с женой, актрисой Евой Мендес.

«Я не беру роли, которые поставят меня в какое-то мрачное положение. В такие моменты мне хочется понять своих домашних и подумать, что будет лучше для всех нас. Решения я принимаю вместе с Евой, думая в первую очередь о семье», — рассказал Гослинг в интервью The Wall Street Journal.

По словам актера, такой подход начал практиковаться с мюзикла «Ла-Ла Ленд» (2016). Благодаря съемкам артист мог петь, танцевать и практиковать игру на пианино, что радовало его близких.

На съемки в комедии «Барби» (2023) Гослинга также вдохновили дети. «Они уже снимали небольшие фильмы о своих Барби на iPad, так что сам факт, что я на работе сниму такой же фильм, нас объединил», — отметил актер.

В прошлом году кинозвезда выпустил мини-альбом Ken The EP (2023), в который вошли разные вариации саундтрека из «Барби» I'm Just Ken. Сингл был номинирован на премии «Грэмми» и «Оскар».