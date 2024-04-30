Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах»

По словам Ароновой, Бурунов отказывался принимать участие в проекте из-за боязни, что его «раскатают» фанаты оригинального мультфильма. Тогда, как отметила актриса, коллега заявил, что «Бременские музыканты» — это его детство, которого «нельзя касаться». Сама артистка попросила коллегу не преувеличивать.

«Они не спали ночами. Когда я читаю какие-то отзывы, ну совсем уже размазывают нас, мне так печально, мне так хочется прямо взять за руку этих людей. И сказать: “Слушай, давай не с дивана. Давай ты приедешь хотя бы раз к Лешке (Алексей Нужный — режиссер “Бременских музыкантов”. — прим.ред.) на площадку. Посмотришь, как это рождается. Ну не до такой степени, чтобы нас так ногами забивать”, — поделилась артистка.