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30 апреля 2024, новость

Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах»

Актриса заявила, что коллега опасался реакции фанатов оригинального мультфильма
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Актриса Мария Аронова призналась в интервью с телеведущей Юлией Меньшовой, что ее коллега Сергей Бурунов не хотел сниматься в адаптации мультфильма «Бременские музыканты».

По словам Ароновой, Бурунов отказывался принимать участие в проекте из-за боязни, что его «раскатают» фанаты оригинального мультфильма. Тогда, как отметила актриса, коллега заявил, что «Бременские музыканты» — это его детство, которого «нельзя касаться». Сама артистка попросила коллегу не преувеличивать.

Бурунов сыграл Короля в фильме «Бременские музыканты», а Аронова — атаманшу Луизу.

Аронова уточнила, что не понимает слишком негативную реакцию на адаптацию мультфильма. Она заявила, что на съемочной площадке царила «фантастическая» атмосфера.

«Они не спали ночами. Когда я читаю какие-то отзывы, ну совсем уже размазывают нас, мне так печально, мне так хочется прямо взять за руку этих людей. И сказать: “Слушай, давай не с дивана. Давай ты приедешь хотя бы раз к Лешке (Алексей Нужный — режиссер “Бременских музыкантов”. — прим.ред.) на площадку. Посмотришь, как это рождается. Ну не до такой степени, чтобы нас так ногами забивать”, — поделилась артистка.

Ранее  София Эрнст рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым. Актриса заявила, что на съемках откровенных сцен ей помогал смех.

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