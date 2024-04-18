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18 апреля 2024, новость

Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

Актриса заявила, что на съемках откровенных сцен ей помогал смех
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 Супруга генерального директора Первого канала, российская актриса Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен в сериале «Содержанки» с участием своего коллеги Сергея Бурунова. Об этом она сообщила в интервью изданию «7 Дней».

Эрнст поведала, что во время подобных съемок ее расслаблял юмор Бурунова.

«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой “партнер по постели” — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — подчеркнула актриса.

Сергей Бурунов и Софья Эрнст в сериале «Содержанки»
Сергей Бурунов и Софья Эрнст в сериале «Содержанки»

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о съемках эротических сцен с актрисой Моникой Беллуччи.

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