Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240098&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Супруга генерального директора Первого канала, российская актриса Софья Эрнст рассказала о съемках постельных сцен в сериале «Содержанки» с участием своего коллеги Сергея Бурунова. Об этом она сообщила в интервью изданию «7 Дней».

Эрнст поведала, что во время подобных съемок ее расслаблял юмор Бурунова.

«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой “партнер по постели” — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость», — подчеркнула актриса.