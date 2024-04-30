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30 апреля 2024, новость

Жерара Депардье будут судить по делу о домогательствах

Актера выпустили из-под стражи в Париже после продолжительного допроса
Жерар Депардье
Жерар Депардье | Источник: Rex / Fotodom.ru

Суд над французским актером Жераром Депардье по делу о сексуальных домогательствах пройдет в октябре текущего года. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на прокуратуру Парижа.

До этого СМИ сообщили, что что Депардье выпустили из-под стражи в Париже. Об этом рассказал телеканал BFMTV, ссылаясь на адвоката актера Кристиана Сен-Пале.

«Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», — сказал юрист.

29 апреля Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что актер «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения.

26 декабря Пьер Ришар и Карла Бруни опубликовали открытое письмо с поддержкой Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Всего 50 артистов подписались под публичным заявлением, в котором они осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

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