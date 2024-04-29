Жерара Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах

В Париже полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщили французские СМИ.
Депардье был заключен под стражу после допроса в комиссариате полиции.
Актеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии со стороны двух женщин.
Инциденты, о которых шла речь на допросе, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера. Жерар Депардье отвергает обвинения.
26 декабря Пьер Ришар и Карла Бруни опубликовали открытое письмо с поддержкой актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Всего 50 артистов подписались под публичным заявлением, в котором они осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».