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29 апреля 2024, новость

Жерара Депардье поместили под стражу по делу о домогательствах

В Париже актера заключили под стражу после допроса
Жерар Депардье
Жерар Депардье | Источник: Legion-Media.ru

В Париже полиция заключила под стражу актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщили французские СМИ.

Депардье был заключен под стражу после допроса в комиссариате полиции.

Актеру предъявлены обвинения в сексуальном насилии со стороны двух женщин. 

Инциденты, о которых шла речь на допросе, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера. Жерар Депардье отвергает обвинения.

26 декабря Пьер Ришар и Карла Бруни опубликовали открытое письмо с поддержкой актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Всего 50 артистов подписались под публичным заявлением, в котором они осуждают «линчевание и ненависть, направленные в его сторону».

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