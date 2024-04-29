Сергей Жуков рассказал о работе над фильмом о группе «Руки вверх»

Сергей Жуков

Музыкант Сергей Жуков сообщил, что работа над фильмом о созданном им дуэте «Руки вверх» подходит к концу.

«Мы уже полтора года снимаем художественный фильм о дуэте “Руки вверх”, — сказал лидер коллектива в беседе с aif.ru. — Последние кадры будут сделаны в июле на нашем концерте в Лужниках. Это не байопик, а, скорее, приключенческая лента с элементами детектива, основанная на реальных событиях. В фильме будут узнаваемые герои и персонажи. Совпадения, как говорится, “случайны”. Зрители будут переживать за судьбу героев до самой последней секунды. Как будто бы это снято не про участников “Руки вверх”».

Сергей Жуков рассказал, как подбирали актеров, которые сыграли его самого.

«Мы полгода искали актера. Это было очень сложно, потому что надо было показать разные периоды жизни. Пусть это пафосно прозвучит, но второго Жукова так и не нашлось, его просто нет. Мы пересмотрели 570 актеров. Меня в детстве сыграл мой сын Энжел. Я сыграю самого себя в финале. Но большую часть фильма меня играет парень, который не очень похож. Но он мой двойник по духу, энергетике. Я его вожу с собой на гастроли, чтобы он проникся атмосферой и вжился в роль», — рассказал музыкант.

По словам Жукова, в фильме будет много музыки, однако было решено не рассказывать до конца всю правду о том, как всё было.

«Главная идея — показать, что любой мальчишка, если он имеет стержень, может всего добиться. Это типичная история Золушки. Помню, как мама мне звонила в Москву и говорила: “Хватит, уже по съемным хатам на полу ночевать, бросай и возвращайся домой, в Димитровград”. Этот фильм еще и хороший самоучитель, как ничего не бояться и двигаться к своей цели», — отметил он.

По словам артиста, премьера фильма запланирована на октябрь этого года.