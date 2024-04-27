Интересное с ММКФ: экспериментальное кино о любви c молодыми звездами

Что происходит в фильме

Никого не предупредив, юные актеры — Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель и Илларион Маров — сбегают из московского театра и летят в Варанаси, чтобы сняться в загадочном, но необыкновенно прекрасном артхаусном проекте культового российского режиссера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356446&hash=70491971ca8276ea&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С самого аэропорта они сэлфятся, общаются с камерой бэкстейджа, очаровательно валяют дурака, офигевают от происходящего и от себя, веселятся и прикалываются. Режиссер Роман встречает их в Индии, везет на берег Ганга, рассказывает, как все будет круто. Съемочная группа наслаждается перспективами и гуляет по таинственным туманным улочкам древнего города. Но съемочный процесс все не начинается, а исполнитель главной роли Марк встречает девушку необыкновенной красоты.

Зачем это смотреть

«Надо снимать фильмы о любви» — очередная громкая работа ярчайшего российского артхаусного режиссера новейшего времени Романа Михайлова с целым выводком самых модных молодежных актеров.

Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

На первый взгляд может показаться, что это документалка, смонтированная из бэкстейджа и сэлфи-съемок, или мокьюментари. Тем более, что имена персонажей совпадают с именами исполнителей. Однако уже намек на криминальное прошлое режиссера Романа палит всю малину — реальный Роман Михайлов в прошлом серьезный математик (хотя его кинодебют «Сказка для старых» был, действительно, о бандитах 90-х). Да и реальные актеры вряд ли так безответственно относятся к своей работе и обязательствам, как их персонажи.

Так что это совершенно игровое кино с нехитрой, на первый взгляд, романтической историей, а съемки живой камерой и присутствие за кадром оператора, к которому иногда обращаются герои, — только прием киноязыка, известный, например, по ленте «Плохой и нехорошая» режиссера Анастасии Белокуровой, где персонажи снимали фильм в фильме. Реальная труппа Михайлова тоже сняла в Варанаси еще один фильм — тот, ради которого приехали на съемку герои «Надо снимать фильмы о любви».

Но подобными экспериментами, и даже более радикальными, занимались не только артхаусные авангардисты — так, в 1995-м Дмитрий Месхиев снял короткометражку «Экзерсис № 5» с Серебряковым и Краско, которая представляет собой как бы случайные кадры со съемочной площадки, самопроизвольно запечатленные камерой, которую забыли выключить.

При этом и у Месхиева, и у Михайлова получилось ясное, увлекательное кино с простой историей о любви и глубоким подтекстом об отношениях и профессии. А члены жюри ММКФ наградили «Надо снимать фильмы о любви» призом с формулировкой «За отражение нежности в водах реки Ганг».

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви»

Тем не менее, картина вызывает яростно полярные точки зрения — кто-то считает все это наглым хулиганством и даже мошенничеством. В какой-то степени у Михайлова получился довольно нелицеприятный портрет поколения, своего рода «Я шагаю по Москве», только вместо Москвы — Варанаси, вместо продавщицы пластинок — вебкамщица, а вместо талантливого парня из простой семьи — самовлюбленный хипстер.