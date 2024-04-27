Интересное с ММКФ: экспериментальное кино о любви c молодыми звездами

Что происходит в фильме
Никого не предупредив, юные актеры — Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель и Илларион Маров — сбегают из московского театра и летят в Варанаси, чтобы сняться в загадочном, но необыкновенно прекрасном артхаусном проекте культового российского режиссера.
С самого аэропорта они сэлфятся, общаются с камерой бэкстейджа, очаровательно валяют дурака, офигевают от происходящего и от себя, веселятся и прикалываются. Режиссер Роман встречает их в Индии, везет на берег Ганга, рассказывает, как все будет круто. Съемочная группа наслаждается перспективами и гуляет по таинственным туманным улочкам древнего города. Но съемочный процесс все не начинается, а исполнитель главной роли Марк встречает девушку необыкновенной красоты.
Зачем это смотреть
«Надо снимать фильмы о любви» — очередная громкая работа ярчайшего российского артхаусного режиссера новейшего времени Романа Михайлова с целым выводком самых модных молодежных актеров.
На первый взгляд может показаться, что это документалка, смонтированная из бэкстейджа и сэлфи-съемок, или мокьюментари. Тем более, что имена персонажей совпадают с именами исполнителей. Однако уже намек на криминальное прошлое режиссера Романа палит всю малину — реальный Роман Михайлов в прошлом серьезный математик (хотя его кинодебют «Сказка для старых» был, действительно, о бандитах 90-х). Да и реальные актеры вряд ли так безответственно относятся к своей работе и обязательствам, как их персонажи.
Так что это совершенно игровое кино с нехитрой, на первый взгляд, романтической историей, а съемки живой камерой и присутствие за кадром оператора, к которому иногда обращаются герои, — только прием киноязыка, известный, например, по ленте «Плохой и нехорошая» режиссера Анастасии Белокуровой, где персонажи снимали фильм в фильме. Реальная труппа Михайлова тоже сняла в Варанаси еще один фильм — тот, ради которого приехали на съемку герои «Надо снимать фильмы о любви».
Но подобными экспериментами, и даже более радикальными, занимались не только артхаусные авангардисты — так, в 1995-м Дмитрий Месхиев снял короткометражку «Экзерсис № 5» с Серебряковым и Краско, которая представляет собой как бы случайные кадры со съемочной площадки, самопроизвольно запечатленные камерой, которую забыли выключить.
При этом и у Месхиева, и у Михайлова получилось ясное, увлекательное кино с простой историей о любви и глубоким подтекстом об отношениях и профессии. А члены жюри ММКФ наградили «Надо снимать фильмы о любви» призом с формулировкой «За отражение нежности в водах реки Ганг».
Почему можно не смотреть
Тем не менее, картина вызывает яростно полярные точки зрения — кто-то считает все это наглым хулиганством и даже мошенничеством. В какой-то степени у Михайлова получился довольно нелицеприятный портрет поколения, своего рода «Я шагаю по Москве», только вместо Москвы — Варанаси, вместо продавщицы пластинок — вебкамщица, а вместо талантливого парня из простой семьи — самовлюбленный хипстер.
Да, герои прекрасно юны — но в этом их единственное достоинство. Наверное, этот фильм — отличная иллюстрация того, как под разговоры «о том, насколько прекрасен наш круг», в российском кино сливают в лужу все шансы снять что-то стоящее.